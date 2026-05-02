乌拉圭共产党推动与越南的合作

越南驻阿根廷兼驻乌拉圭大使吴明月日前在乌拉圭首都蒙得维的亚与乌拉圭共产党中央委员、劳动部长胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）举行了工作会谈，旨在推动双边合作，并就两党之间的合作关系交换意见。



据越通社驻南美地区记者报道，在工作会谈中，吴明月大使介绍了越共十四大的结果、越南政治经济形势、对外路线以及未来的发展方向。



胡安·卡斯蒂略则祝贺越共十四大成功召开，同时重申将继续坚定追求共产主义、社会主义理想，推动和平、友好路线，并与世界各左翼政党协调应对共同挑战。



胡安·卡斯蒂略表示希望加强与越南共产党的合作，重点推动信息和理论交流，同时希望获得越共十四大的西班牙语或英语版文件、决议以及有关越南发展理论与实践的参考资料。



据胡安·卡斯蒂略介绍，乌拉圭共产党愿意配合并分享资料，为越南共产党博物馆的建设提供支持。目前位于蒙得维的亚的图片资料中心保存着许多关于越南的珍贵图片和资料，有望促进双方的信息交流。



关于在乌拉圭宣传胡志明主席的活动，胡安·卡斯蒂略表示，由乌拉圭共产党编撰的《胡志明主席选集》一书已出版并受到读者的广泛关注。此外，乌拉圭左翼力量正在协调推进在蒙得维的亚市建设胡志明主席雕像的项目。



胡安·卡斯蒂略希望加强与越南中央宣教部、《共产主义》杂志社等机构的协调，编撰出版更多研究刊物和资料，从而增进乌拉圭人民对越南及胡志明主席的了解。（完）