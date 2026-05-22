乂安省隆重举行80具在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸追悼及安葬仪式

5月21日，乂安省在宜禄烈士陵园隆重举行在老挝牺牲的80具越南志愿军和专家烈士遗骸追悼及安葬仪式。这批烈士遗骸是在2025-2026年旱季期间归集并接运回国安葬的。

越共中央书记处书记、政府副总理、国家515指导委员会主任范氏清茶、中央各部委代表，乂安省领导以及老挝川圹省、万象省和赛宋奔省特别工作委员会代表一同出席仪式。

在仪式上，乂安省人民委员会副主席、省515指导委员会主任冯成荣宣读悼词，推崇和缅怀各位烈士的英勇牺牲，那是革命英雄主义的崇高象征，体现了越老两国民族之间纯洁、始终如一的国际主义精神。越南党、国家、人民和军队永远为之自豪，世代铭记英烈们为革命事业奉献一生的丰功伟绩。

40多年来，越老两国政府特别工作委员会、越南国防部、第四军区司令部和乂安省与老挝各地方紧密配合，共寻找和归集了12897具在老挝牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸。其中，已有1680具遗骸确认了姓名和籍贯；937具遗骸已移交各地方和家属并在烈士家乡安葬。

在2025-2026年旱季，乂安省军事指挥部烈士遗骸归集队在老挝川圹、万象和赛宋奔三省共寻找并归集了80具烈士遗骸，并将其接运回国举行隆重的安葬仪式。

此次烈士遗骸追悼及安葬仪式是一项具有深远政治和人文意义的活动，有助于培育越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系，使其万古长青、世代相传。（完）