值此丙午年新春之际，2月25日下午，河内市人民委员会主席武大胜率团走访慰问并向河内市范围内的部分生产企业和高科技企业拜年。



日本Meiko电子（越南）有限公司总经理土桥昭人（Tsuchibashi Akito）介绍，该公司在越南运营近20年，现有6000多名干部、工人和职员，专门设计、生产电子印刷电路板，组装电子元件和成品电子产品。2025年，公司总营业额达到7.04亿美元，累计上缴国家财政约4200万美元。



河内市人民委员会主席武大胜走访日本Meiko电子（越南）有限公司。图自越通社

在越南三星研发中心，三星越南公司总经理罗基洪（Na Ki Hong）表示，该中心于2022年12月落成，拥有约2600名人员，其中仅有10名韩国专家。该中心专注于移动设备的研发，包括智能手机、平板电脑以及软硬件产品的设计，同时为全球网络运营商研究、验证4G/5G网络设备。



河内市人民委员会主席武大胜强调，河内市确定科学技术、创新和数字化转型是新阶段的主要增长动力，并正集中完善和乐高科技园区的基础设施，发展软件公园、数字科技园区，提高优质人力资源的培训质量。该市也正在完善特殊机制和政策，其中包括试行促进科学技术发展的"沙盒"机制，为高科技项目创造便利环境。（完）