为首都河内新发展阶段创造突破态势

河内市近期不断扩大经济规模，提升增长质量，彰显了其作为全国火车头的作用。

彰显经济火车头作用



自从步入革新事业以来，河内经历了40年迅猛发展，无论是在广度还是深度上都取得了长足进步，其规模和辐射力日益扩大。一个重要的里程碑是根据第15/2008/NQ-QH12号决议调整行政地界，使首都面积从920.97平方公里扩大到3348.5平方公里，人口超过800万，为发展和调动新资源打开了空间。

经济结构继续积极转型，其中商贸、服务和旅游业发挥主导作用。河内也逐步接触现代经济模式，随着自动化、机器人、生物技术等高科技产业的发展，助力塑造新的经济面貌。

2021-2025年阶段，河内地区生产总值年均增长6.57%，高于全国平均水平；经济规模约达630亿美元，占全国国内生产总值的12.6%。人均地区生产总值预计达1.75亿越盾。预算收入均超额完成，约占全国的25%；社会总投资达2500万亿越盾。全要素生产率贡献率约53%。

吸引外资继续成为亮点。累计自1986年至今，河内吸引外资约717亿美元，位居全国第二，来自117个国家和地区的有效项目超过7600个。仅2021-2025年阶段，外资总额约达113亿美元，其中增资额占比较大，反映了投资者的信心。2025年，外资约达44.4亿美元，较前几年大幅增长，使河内跻身全国吸引外资领先的三甲之列。

与此同时，交通基础设施得到重视投资，多项市内重点工程竣工，各条环线、国道加快推进，城市铁路项目正积极筹备，为可持续发展奠定基础。

打造新增长动力



根据河内市第十八次党代会决议，河内设定了2026-2030年阶段GRDP年均增长11%以上、人均GRDP超过12000美元的目标；预算收入3400万亿越盾；社会总投资5000万亿越盾；吸引外资约250亿美元。

河内市确定实现两位数增长，以科技、改革创新和数字化转型为发展基础；转向深度增长，以劳动生产率和全要素生产率为支柱，同时推动数字经济、绿色经济、循环经济等新经济模式。

核心动力是以和乐高科技园区为核心的创新创业生态系统；发展四大支柱，包括数字体制和数字基础设施、数字政府、数字经济和数字社会，力争到2030年数字经济占GRDP比重达40%。

与此同时，河内市还集中完善机制、政策，落实长期规划；发展多极、多中心都市，结合公交导向开发、"15分钟都市"和智慧城市；同时改善投资环境，吸引外资，发展私营经济和金融中心等。2025-2030年，河内被期望继续彰显其作为全国经济火车头的作用；同时成为未来地区改革创新和充满活力的发展中心。（完）