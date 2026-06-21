随着网络空间日益成为青年群体学习、科研和交流的重要平台，芹苴市多所教育机构正积极加强对大学生的普法教育力度，提升其识别虚假信息和安全使用技术的能力，为培养人工智能时代数字公民素养提供有力支撑。

日前，西贡科技大专芹苴市分校举办了 “数字时代高效获取与利用信息技能”专题学习活动。活动重点围绕互联网信息的搜索、筛选及可信度评估方法，网络安全、知识产权相关法律规定，数字公民应承担的责任和使用生成式人工智能工具时应遵循的基本原则等贴近实际的内容。

2026年5月底，芹苴市公安局内部政治安全处与南芹苴大学联合为大学生举行网络空间法治宣传教育活动。活动内容主要包括识别网络诈骗手段，安全使用社交媒体的技巧，互联网信息发布相关法律法规，个人数据保护以及抵制歪曲事实、虚假信息等方面的知识。芹苴市公安局强调，大学生应当有系统性地学习相关法律知识，增强数字公民意识，掌握识别网络犯罪活动方式和手段的能力，从而主动防范风险，提高自我保护意识，有效应对网络诈骗及各类违法犯罪行为。

九龙江三角洲地区规模最大的芹苴市大学持续开展网络环境下的法治宣传与教育工作，定期举行专题学习活动，与公安机关协同维护校园安全稳定，以及推进“安全宿舍区”模式。与此同时，个人数据保护、防范高科技犯罪以及安全使用社交媒体等内容也被纳入学生工作和教育管理的多个环节之中。

目前，芹苴市正为干部、公务员、学生以及广大市民开展2026年法律知识线上竞答活动，旨在提高公民法律意识，鼓励民众主动获取准确的官方信息，逐步形成负责任地参与网络活动的良好习惯。

各教育机构和有关职能部门主动将识别虚假信息、防范高科技诈骗、保护个人数据以及负责任地使用人工智能等内容纳入教育培训和宣传活动中，有助于增强大学生在网络环境中自我保护能力，也有利于在数字化加速转型的背景下培养具备辩论性思维、较强数字适应能力和社会责任感的青年人才队伍。（完）