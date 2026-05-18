为边境儿童守护民族文化热爱之火

来到福荣乡，提起年轻教师石氏发咖迪，几乎无人不知。对于这里的乡亲们来说，她不仅是一位站在讲台上的教师，更是村寨的女儿，是为在边境风雨中成长的孩子们点燃希望的人。



石氏发咖迪生于1994年，在一个父亲于茶荣省（今永隆省）教授高棉语的家庭中长大，对民族语言和特色的热爱从小便与她相伴。她坦言：“因为家庭传统，我父亲就是给民族儿童教高棉语的。我热爱高棉语，想继承父亲的职业。”正是这份热爱促使她考入茶荣大学高棉语文学师范专业。离开大学讲堂后，她报名参加公职考试，并选择了西宁边境之地。



和东小学这所小小的学校是高棉族同胞子女熟悉的校园。这里的高棉族社区集中居住，保留了许多传统习俗。和东成为全省三所为一至五年级学生开设高棉语课程的学校之一。



石氏发咖迪意识到自己必须重新学习当地的高棉语，调整发音使之适合。图自越通社

石氏发咖迪感动地说：“当我初次接触这里的民族学生时，第一感受是非常激动。我想倾注所有的职业热爱和专业知识，带给孩子们精彩的课程，帮助他们热爱母语，珍惜本民族的特色。” 最初的道路并不平坦。作为茶荣省的高棉人，来到西宁任教时，她面临着语言上的巨大差异。



她说：“有时我说话，学生说‘老师说的我听不清楚’。我意识到自己必须重新学习当地的高棉语，调整发音使之适合。”她向学生学习，向家长学习，也向当地高棉族社区的生活学习。仅过了一段时间，她就融入了当地，能流利地说西宁口音的高棉语。



在校领导的关心下，她被派去参加培训进修，同事们还来听课并提出意见。为了让学生易于理解，她制作了电子教案，展示图片，使用关于高棉文化的视频。借助越南语和高棉语的相似之处，她进行双语教学。难懂的词她都用越南语注音，帮助学生们容易记忆。反过来，学习高棉语也帮助学生们理解更多越南语词汇。



石氏发咖迪说：“起初，无论是学生还是家长，在习俗、言语、生活方式上都还存在差异。但后来我融入了，觉得这里的乡亲们非常友善，并且珍惜自己的母语。这让我更加想要努力。”（完）