为越老经济合作注入新生动力

越通社驻老挝记者报道，在越共十四大胜利召开后，应老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里的邀请，越共中央总书记苏林于2月5日对老挝进行国事访问。在老挝的越南企业界相信，苏林此访将为两国经济合作创造一股更强劲、更实质性的新动力。



老挝越南企业协会常务委员会委员、海外越南企业家协会副主席范氏明红表示，她期待苏林总书记此访将进一步巩固两国坚实的政治战略互信基础，从而为双边经济、投资与贸易合作发展注入新动力；发挥合作机制作用，破除障碍，为越老两国企业安心投资创造有利条件。



范氏明红强调，对于在老越南企业界而言，苏林总书记此次访老不仅是一项高层外交活动，更是越南党和国家关心支持企业的明确信号，这将有助于增强信心，为在老越南企业扩大投资、提升合作质量提供更多动力，为两国伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接做出日益切实的贡献。



从直接在当地开展业务的企业角度来看，老挝越南企业协会副主席黄文君期待苏林此访将产生新的推动力，促进双边经济合作走深走实。他希望此次访问提出的战略导向有助于彻底消除行政壁垒，创造宽松的法律环境，并通过基础设施项目、数字化转型加强互联互通。

老挝越南企业协会副主席黄文君。图自越通社

万象越南人协会办公室主任阮氏秋玄表示，期待苏林总书记此访为双边经济合作带来新动力。她认为，在老越南企业非常希望两国加强战略沟通，以消除机制和政策方面的障碍，从而构建更加透明和稳定的投资环境。特别是，企业界期待此次访问将在农业、能源、基础设施和数字化转型等互补领域开拓更多具体合作机会。这样，越南企业可以安心进行可持续投资，为老挝的发展做出切实贡献。（完）