为越法全面战略伙伴关系注入新动力

越通社驻巴黎记者报道，2月25日晚，法语国家体育协会成立一周年庆典在法国参议院举行。越南驻法大使郑德海出席该活动。



此次活动不仅是回顾AFS成立与发展历程的重要节点，更肯定了体育正成为于2024年10月建立的越法全面战略伙伴关系中一个前景广阔的新合作支柱。



法国参议员、原法语国家和国际伙伴关系国务秘书塔尼·穆罕默德·索利希（Thani Mohamed Soilihi）在致辞中强调，法语在法国与亚洲的关系中占据着日益特殊的地位。法国即将向柬埔寨移交法语国家峰会轮值主席国职务，体现了各大洲之间继承、扩展与联动的精神。



越南驻法大使郑德海表示，体育合作是越法全面战略伙伴关系深度与实质性的生动体现。此外，郑德海还表示，越南已批准《至2030年及2035年愿景竞技体育发展战略》，旨在助力运动员达到更高水平，并提升越南在地区及国际赛场上的地位。



郑德海大使特别感谢法国政府、法国驻越使馆、AFS及包括诺曼底在内的法国各地方为越南运动员在2025年赴法集训创造便利条件。



法国驻越大使奥利维埃·布罗谢（Olivier Brochet）从河内发表视频致辞表示，越南文化体育与旅游部和越南奥委会于2025年2月与法方签署了正式合作协议。得益于法国欧洲与外交部优先团结基金提供的20万欧元（约合23.6万美元）资助，该计划得以正式启动。



布罗谢大使高度评价 AFS 及其在诺曼底（Normandie）的合作伙伴在动员社会资源、支持越南运动员在法集训方面发挥的积极作用，从而助力越南在刚结束的泰国第33届东南亚运动会（SEA Games 33）上取得佳绩。

越南体育局副局长阮洪明高度评价 AFS 成立一年来的作用。他认为，AFS 已确立了其作为战略桥梁的地位，推动了业务交流，提升了技术能力，并构建了长期合作框架。展望 2026年亚运会，他透露，双方将继续扩大长期培训计划，并强调未来的每一项成绩不仅是个人努力的结果，更是越法紧密合作的象征。



AFS 秘书长瞿明德在庆典上发言时表示，协会的成立源于助力提升越南奥运成绩的愿望，其核心基础是两国合作伙伴间长期的信任与凝聚力。借此机会，瞿明德秘书长希望越南能承办 2031年法语国家运动会，并呼吁法语圈各合作伙伴支持越南实现这一目标，从而为提升越南体育的国际地位并深化两国战略合作作出贡献。（完）