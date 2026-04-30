为越南民营经济腾飞注入强劲动力

巩固经营信心

在四月底举行的和发集团股东大会上，众多股东关注位于榕桔工业园区的钢轨及特种钢材工厂项目的进展及风险管理机制，该项目投资规模约10万亿越盾。

和发集团董事会主席陈廷龙表示，企业正抓紧研发和生产服务于铁路行业的各类钢材。钢轨工厂已于2025年底动工，预计2027年第二季度产出首批产品，服务于国内重点铁路基础设施项目。

目前，和发集团正在为多个项目供应钢轨，其中包括由VinSpeed高速铁路投资开发股份公司投资、预计2028年底投入运营的河内至广宁高速铁路项目。

与此同时，FPT集团设定了到2028年每年增长15%的目标，并将铁路技术确定为重点领域之一，与其在人工智能、网络安全及无人机等方面的优势并重。

FPT集团董事会主席张嘉平表示，大型私营企业正在洽谈合作，形成从材料生产、建设到运营技术的生态系统，以部署国内项目并走向国际市场。

律师裴文成表示，第68-NQ/TW号决议实施一年后，市场出现了分化：一批企业加速参与国家重大工程项目，而另一批企业则在资金、治理方面遇到困难，还有一批企业不得不进行重组。

掀起创业热潮



经济专家、越南Economica首席执行官黎维平表示，第68-NQ/TW号决议在认识上带来了重要转变，肯定了民营经济是经济的重要动力。消除障碍、营造透明营商环境为企业树立了信心，激发了致富愿望，促进了创业。

统计数据显示，2025年，越南全国新注册和恢复运营的企业近29.75万家，较2024年增长近27.4%；新增注册资金总额近640万亿越盾，增长77.8%。2025年5月至12月，平均每月约有1.8万家企业新注册；恢复运营企业超过10.2万家。

这一积极趋势在2026年第一季度得以延续，新注册和复工复产企业超过9.6万家，同比增长31.7%。

财政部私营与集体经济企业发展局局长裴英俊表示，初步取得的成果表明，第68-NQ/TW号决议正在发挥实效，为民营经济实现突破性发展、今后为经济增长作出积极贡献奠定了基础。（完）