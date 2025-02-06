为越南旅游业注入动力 力争实现2025年的目标

2025年1月，越南多地旅游业收入达到数万亿越盾。据2025年1月25日至2月2日的统计，越南旅游业接待国内游客1250万人次，同比增长约19%。2025年，越南旅游业力争接待国际游客2200万至2300万人次。因此，越南旅游部门从年初开始实施加快推进发展旅游业的多项措施，力争实现旅游业收入达千亿越南盾，使旅游业成为越南的支柱产业。

旅游业收入突破万亿越南盾

据越南文化体育与旅游部国家旅游局的统计，为期9天的2025年春节假期，越南全国许多地方的游客人数大幅增长，为2025年1月份带来了巨额收入。

根据越南国家旅游局的快速报告，位居榜首的是胡志明市，接待游客210万人次（同比增长16.7%），旅游收入约7.69万亿越南盾，增长17.4%。紧随其后的是河内，接待游客100万人次（增长6%），旅游总收入3.53万亿越南盾（增长7.85%）；广宁省接待游客96.9万人次，旅游收入达2.665万亿越南盾（增长71%）；坚江省接待游客47.1万人次（增长19.9%），旅游总收入预计超过1.886万亿越南盾（增长49.5%）。岘港接待游客46.9万人次（增长16.7%），旅游总收入预计为1.887万亿越南盾（增长19.4%）。庆和省接待游客82.5万人次（增长30.6%），旅游总收入1.246万亿越南盾（增长41.7%）。老街接待游客33.1万人次（增长24.96%），旅游总收入1.2万亿越南盾（增长33%）。

2025年——新的动力 新的起点

越南旅游业2025年1月的数据表明，越南于2022年3月15日对国际游客重新开放边境以来，国际游客接待量显著提升。2024年，越南接待国际游客达约1750万人次，恢复到了2019年新冠肺炎疫情爆发前的水平。

越南国家旅游局局长阮重庆表示，2024年取得的成果得益于党的指导、政府和政府总理对解决旅游业困难与问题所采取的措施。

阮重庆说，凭借越南旅游业的最近增速，加上行业内部的重大举措，越南旅游业未来或将迎来重大突破。未来，越南旅游业将以崭新姿态奔向新进程。”

越南旅游业正在迎来一个新的机遇期，以确立其作为越南经济的支柱产业的地位。2025年，越南旅游业设定了雄心勃勃的目标，即接待国际游客2200万至2300万人次。

为实现上述目标，越南旅游业重点聚焦推动旅游业向深度发展，打造优质、专业性、可持续性与品牌建设。越南旅游业将致力于提高服务质量；着重建设高端的产品，增加游客的体验。

越南被评为旅游发展潜力巨大的国家。越南旅游单位将继续重点研究并打造具有地方特色的旅游产品，同时积极推广国家形象，提高越南旅游业的竞争力，并拓展国际市场。（完）