为越南农水产品输华创造便利条件

为落实越南政府总理2023年5月31日签发的关于采取紧急措施化解北部边境口岸拥堵情况和促进农产品出口的第492号通知（492/CĐ-TTg），越南农业与农村发展部透露，该部已派遣由副部长陈青南率领的工作代表团赴华与广西壮族自治区和云南省海关部门举行工作会谈，并指导举办了越中农林水产贸易对接会。两国百余位企业家在会上深入交流，探寻合作机遇，探讨共赢之道。

在会谈上，越南与广西和云南领导人在两国高层领导人达成的共识基础上，以开放、坦率地态度进行讨论并取得了很多成果。

双方一致同意指导双方口岸海关检疫单位建立定期交流和信息互换机制，快速协调通关，特别是优先正在收获季节的新鲜产品，促进通过广西壮族自治区和云南省口岸的农林水产品贸易。

双方同意在广西、云南和越南边境省份轮流举办年度边境贸易促进会，为双边企业创造交流机会。

双方就推动成立越南-广西和越南-云南两个农业企业协会的主张达成一致。

从长远来看，双方一致同意根据会谈上达成的共识，指定牵头单位尽快商讨并在2023年9月举行的中国-东盟博览会期间签署越南农业与农村发展部同广西壮族自治区和云南省政府之间的农业合作谅解备忘录。合作内容包括：信息互换；农业科技合作和农业人力资源培训合作；建立两国主管部门协调机制，为企业排忧解难。

在与两地海关部门领导的会谈中，双方就提高通关能力等多项解决方案达成共识，如增加优先企业数量；合作开展一站式进出口模式； 实施检疫认证互认机制；研究将智能边检系统投入试运行等。

双方同意向中国海关总署提议尽快增加出口水果和水产品种类；增加获批输华的农产品和水产品企业数量，并允许越南活海鲜通过云南省边境口岸出口到中国。（完）