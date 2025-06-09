为越南农产品通关创造最大便利条件

在荔枝、榴莲、龙眼、芒果、火龙果等主要农产品即将迎来集中采收期之际，各部委和地方正加快部署多项措施，防止“丰收灾”、供需失衡及边境口岸拥堵现象发生。

2025年5月31日，政府总理签发第79/CĐ-TTg号通知，要求财政部指导海关部门制定具体方案，为新鲜农产品出口通关提供优先便利，确保以最快速度完成通关手续。

开设农产品专用通关通道

在谅山省，自年初至今，进出口活动持续增长。截至6月4日，该省口岸通关车辆已达21.4万辆次，同比上涨23%；进出口总额接近331亿美元，同比增长34%。农产品是该地区主要出口商品之一。

据新清口岸(谅山省)海关副队长农光兴介绍，目前每日出口的榴莲超过500吨， 约50车。荔枝方面，每天约有3至5辆车通关，预计在收获高峰期将大幅增加。为避免车辆滞留，口岸已设立荔枝出口专用通道，并扩建接收场地，可每日接纳多达200辆荔枝运输车。当前，从车辆抵达至通关完成，平均仅需10分钟。

在老街省金城口岸（二号国际公路口岸）也采取类似措施，为运输荔枝的车辆设立专用通道，以加快对华出口进程。

据越南农业与环境部预计，2025年全国荔枝产量将达30.3万吨，比2024年增长30%。其中，中国市场仍是越南荔枝的主要市场，占出口总量的90%，因此快速高效的通关是保障农产品流通与保鲜保质的关键。



确保符合质量标准，推动正规化出口

农业与环境部副部长冯德进表示，部领导近期已与中国海关总署就农产品出口问题进行会谈，双方一致同意加强口岸通关能力、质量检验，并在必要时延长工作时间，以加快正值采收旺季的农产品出口。针对荔枝，植物保护局已安排专人24小时轮班驻守口岸及实验室，以快速完成植物检疫手续。

此外，海关总局已指示下属各地海关单位，优先处理正值采收季的农林水产品出口通关，并定期向企业更新各国进出口政策与关税信息。

谅山省同登口岸经济区管理委员会副主任黄庆维强调：“谅山省始终坚持为各类农产品出口企业创造最通畅、最有利的通关条件。我们已积极与中国广西有关部门开展磋商，就提升通关能力，特别是鲜果出口通关便利化措施达成共识。”

不过，管理委员会也提醒，出口企业应积极转向正规渠道出口，签订条款明确的贸易合同，同时确保产品符合中国关于原产地可追溯、种植区编码、包装厂编号等技术标准和食品安全要求。

红龙公司总经理梅春辰也表示：“中国目前对进口农产品的食品安全监管极为严格。因此，只要越南严格遵守技术标准，有效控制农药残留与重金属含量，中国消费者一定会大力支持越南农产品。”（完）