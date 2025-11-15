新闻
为越南与科威特关系注入动力
近50年的良好友谊
科威特是海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）中第一个与越南建立外交关系的国家（1976年1月10日）。越南于2003年10月在科威特开设大使馆；科威特于2007年8月在河内开设大使馆，并于同一年9月在胡志明市设立总领事馆。
两国高层互访频繁。经贸与投资是两国关系政体中的亮点。科威特目前是越南在海合会各国中最大的贸易投资伙伴。2024年双边贸易额达到73亿美元；2025年前9个月已超过50亿美元。
越南对科威特出口的主要商品包括水产品、果蔬、腰果、胡椒、木材、零配件等；从科威特进口的主要是原油。科威特政府已于2016年2月承认越南市场经济地位。双方于1995年5月签署的《越科贸易协定》仍持续发挥着重要作用，成为推动两国贸易关系发展的重要桥梁。
在地方合作领域，两国目前已建立若干对接合作协议，例如胡志明市与艾哈迈迪省（2010年12月）、清化省与法尔瓦尼耶省（2018年4月）等，从而推动双方代表团互访、贸易促进以及民间交流等活动。
在教育培训领域，自2013年至今，科威特政府每年都为越南学生提供奖学金，支持他们赴科威特大学学习阿拉伯语。
在多边论坛合作方面，两国始终相互协作、相互支持，并愿意为促进东盟（ASEAN）与海合会（GCC）的政治和经济合作牵线搭桥。
不断推进双方合作关系发展
越南政府总理范明政访问科威特的意义重大，体现了越南在落实与中东地区的对外战略中下定的决心，及时落实越共中央政治局关于新形势融入国际社会的第59-NQ/TW号决议。越南通过高层外交活动不断巩固与科威特的友好关系，增进政治互信，拓展市场，并探索与科威特具有巨大合作潜力的领域。
这是16年来越南领导人首次访问科威特。可以说，现在正是两国巩固和加强双边关系，推动两国关系提升到新高度，为两国发展目标做出切实贡献的良机。
越南驻科威特大使阮德胜认为，凭借自身潜力和地位，越南可以与科威特为促进东盟与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）之间的区域间合作发挥桥梁作用。同时，越南希望科威特能够在促进越南与GCC于2025年启动自由贸易协定谈判中发挥其作用。
访问科威特期间，范明政将开展多项重要活动，包括分别会见科威特埃米尔米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫和科威特王储谢赫萨巴赫·哈立德·哈马德·萨巴赫，与科威特首相谢赫·艾哈迈德·阿卜杜拉·艾哈迈德·萨巴赫举行会谈，分别会见多位部长和主要经济集团领导人。双方将回顾半个世纪以来两国友好合作取得的成就，并探讨和商定未来进一步深化合作关系的方向、措施和框架。（完）