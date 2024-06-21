为越南与俄罗斯关系奠定稳固基础

在两国历代领导人和人民的不懈努力下，越俄在合作共促发展的道路上取得了长足的进步。应越共中央总书记阮富仲邀请，俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京从2024年6月19日至20日对越南进行国事访问，为深化和提升越俄全面战略伙伴关系做出贡献。

迎接普京总统到访是落实越共十三大决议的举措之一，即一贯奉行独立、自主、和平、友好、合作、发展的外交政策；实现外交关系多边化和多样化。在《联合国宪章》和国际法基本原则和平等互利合作基础上，确保国家和民族的最高利益；使民族力量与时代力量相结合，积极主动地全面融入国际社会；愿意做国际社会的朋友和可靠伙伴以及负责任的成员。

两国在各领域合作走向纵深

俄罗斯总统普京对越南进行国事访问，肯定越南的地位和威望，同时发挥外交的先锋作用，为创造和维护和平，调动资源，促进发展作出贡献。

自1950年1月30日建交以来，越南与前苏联和今日俄罗斯的关系多年来一直稳定并在各领域不断发展。

两国政治高度信任，双方建立并有效落实政府间委员会会议、战略对话、年度政治磋商等多种机制，有助于增进相互了解和信任，为推动两国各领域合作奠定了基础。越南和俄罗斯一直在联合国、东盟、亚太经合组织、东盟地区论坛等国际和地区组织中密切合作。

两国经贸合作积极发展，双边贸易额每年增长10-15%。尽管受到世界和地区不稳定局势影响，2023年贸易额仍超36亿美元。在投资方面，截至2024年5月，俄罗斯在越南的投资项目186个，投资总额约10亿美元；与此同时，越南在俄罗斯的投资项目约25个，总投资额约30亿美元。

两国科技、文化、教育、旅游、地方等领域合作日益扩大。文化交流活动为两国人民之间建立牢固并具有凝聚力的关系做出了重要贡献。这不仅加深了两个民族的友谊，而且为越俄全面战略伙伴关系奠定坚实基础。

越南驻俄罗斯大使邓明魁对越俄建立战略伙伴关系以来两国关系的发展做出评价时强调，在两国领导人和人民的决心和努力下，越俄关系取得强劲发展。两国于2001年建立战略伙伴关系，2012年建立全面战略伙伴关系。至今，两国关系在广度和深度上日益全面发展。

俄罗斯驻越南大使根纳季•贝兹德科（Bezdetko Gennady Stepanovich）强调，自建立全面战略伙伴关系以来，越南与俄罗斯传统友好关系在各领域蓬勃发展。俄罗斯优先发展与东盟的战略伙伴关系，其中一直希望与越南进一步加强牢固友谊，致力于促进世界和地区的和平、稳定与繁荣。

为两国合作注入助推剂

在访越期间，俄罗斯总统普京分别与越共中央总书记阮富仲、国家主席苏林举行会谈，分别会见越南政府总理范明政和国会主席陈青敏，在英雄烈士纪念碑和胡志明主席陵献花。越南国家主席苏林和俄罗斯总统普京与历届在俄越南留学生会面。

在亲切友好的气氛中就推动越俄在政治、经贸、科技和人文等领域关系的多项内容和方向深入进行讨论。双方还本着信任精神讨论了许多共同关心的国际和地区问题。

阮富仲强调，越南始终重视与俄罗斯传统关系和全面战略伙伴关系，其为越南对外政策中的头等优先之一。越南支持俄罗斯为国际社会的共同事项做出积极贡献，俄罗斯“向东看”政策，同时坚信一个和平、独立、强大、地位和威望日益提高的越南也符合俄罗斯在亚太地区乃至世界的长期利益。

两国发表了有关进一步深化越俄全面战略伙伴关系的联合声明。

值此机会，越南国家主席苏林和俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京已出席两国各部委和行业之间合作文件的移交仪式，包括越南社会主义共和国政府与俄罗斯联邦政府关于高等教育合作协定、越南司法部与俄罗斯司法部之间2024-2025年阶段合作计划和越南科学技术部与俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）在越南社会主义共和国境内开展核科学技术中心项目路线图的备忘录等。

越共中央对外部部长黎淮忠认为，普京访越凸显俄罗斯对越南共产党和阮富仲总书记个人的重视，体现了两国的互相尊重。这是友谊和团结的明确体现，致力于提升两国在国际舞台上的地位，为两个民族共同利益和世界以及地区的和平稳定做出贡献。（完）