为越中关系发展作出重要且务实的贡献

越南国会主席王廷惠圆满结束了应中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际邀请对中华人民共和国进行的正式访问。

越南国会外事委员会主任武海河就访问成果表示，双方就两党、两国、两国立法机构的关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换了意见和看法。

双方就落实两国高层所达成的共识达成一致，包括保持高层和各级代表团互访与接触；提升合作机制效率；促进务实合作；扩大人文交流，加强在多边场合的合作等。

*保持战略沟通，增强政治互信

越南国会主席王廷惠对中国进行正式访问是在近期，特别是在阮富仲总书记2022年11月对华进行历史性访问和中共总书记、国家主席习近平2023年12月对越南进行访问之后，两党两国关系取得许多积极发展的背景下进行的。

访问期间，越南国会主席王廷惠在北京先后会见中共中央总书记、中国主席习近平；与中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长赵乐际举行了会谈；会见中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。王廷惠同中国领导人高层交往有助于保持两党两国战略沟通、增进政治互信。

越南国会秘书长、国会办公室主任裴文强表示，此次访问取得丰硕成果，双方建立了越南国会-中国全国人大联合委员会，体现了议会之间最高水平的信任与合作。两国立法机构将增进代表团互访，举办研修班、研讨会；促进两国各省市人民议会和人民委员会合作等。越南国会办公室与中国全国人大秘书处签署合作协议，促进两国立法工作经验交流。

*促进合作、增进相互理解和学习互鉴

在中国北京举行的越中国资监管和国企改革交流座谈会、在上海市和云南省举行的促进越南与中国投资贸易合作政策法律论坛等吸引了两国众多企业的关注。

在访问期间，王廷惠会见了多家中国企业代表。中国企业领导高度评价越南的发展和投资营商环境，希望通过代表中国发展水平的项目加强对越合作与投资。

访问期间，越南国会和中国全国人大同意与两国政府共同努力营造开放的营商投资环境，为推动高质量投资合作作出贡献。双方在制度和政策建设、立法、监督、决定重大问题、发扬民主等方面进行了深入交流。

越南外交部副部长阮明宇表示，此次访问，越南代表团与两国企业在北京、上海、云南开展了内容丰富、形式多样、务实的活动，为双方企业创造更多合作机会，增进相互了解，为两国人民、企业和各地带来实实在在的利益。

*民意基础更牢

越南国会主席王廷惠出席越中人民友好见面会。广大知识分子代表人士、 前中国驻越南大使、各位学者、越南研究人员、企业代表和青少年等参加。

王廷惠强调了越中关系最基本、最重要的合作方向之一的夯实民意基础。王廷惠表示，作为人民的最高代表机构，是每个国家人民的意志和愿望的代表，在活动实践中，越南国会和中国人大一直努力把握、反映人民的心声，加强引领，凝聚社会共识，为越中友好合作关系建立和巩固民意基础。

作为越南党和国家的重要领导人，国会主席王廷惠此访不仅对促进两个立法机构的合作关系，而且还对推动两党两国在政治、安全、国防、尤其是经济、贸易、投资、交通对接、多方协调、人文交流以及管控和解决海上分歧等众多领域的合作关系按照双方最高领导所商定的“六个更”方向不断向前发展做出贡献。

此次访问再次表明越南党和国家重视与邻国中国关系的一贯外交政策，并希望同中国一道具体化和落实两党两国最高领导所达成的共识、协议和承诺，为越中全面战略合作伙伴关系发展、造福两国人民、促进地区和世界的和平、稳定与发展作出了积极贡献。（完）