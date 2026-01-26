为深化越老“战略对接”内涵作出贡献

在老挝人民革命党中央委员会总书记、老挝国家主席通伦·西苏里同志及夫人应越共中央总书记苏林同志及夫人邀请，将于2026年1月26日至27日对越南进行国事访问前夕，越南驻老挝大使阮明心接受了越通社记者采访，就此访对越老关系的意义和重要性作出评价。



阮明心大使表示，通伦·西苏里同志在两党刚刚成功召开全国代表大会后，选择越南作为其首个正式出访国家，具有极其深刻的政治和外交意义。这一举动充分体现了两党、两国之间高度特殊的政治互信，同时也表明，越老“伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接”关系始终被双方视为各自对外政策中的首要战略优先方向。



阮明心大使强调，在当前世界和地区形势复杂多变的背景下，越老关系在两党、两国的领导下，依然不断巩固和深化，朝着务实、高效方向发展，为两国人民带来实实在在的利益。双方高层在各自党代会后迅速开展交流与接触，体现了在胜利落实党代会确定的各项目标和任务方面的战略协同与高度政治决心。



阮明心大使指出，此访正值越老关系迈入新的发展阶段，尤其是在双方一致同意深化双边关系内涵、将其提升为“伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接”关系之后。其中，“战略对接”被视为加强双方在发展愿景、目标、政策及发展战略等方面紧密衔接的重要基础，从而推动两国合作更加深入、更加务实。



阮明心透露，访问期间，两党、两国高层领导人将就如何在双边关系的重点支柱领域进一步具体化和落实“战略对接”内涵开展深入交流。首要重点是持续推动政治外交关系向纵深发展，加强在涉及各自国家安全与发展的重大战略问题上的密切协调，保持高层交往与接触机制高效运转，同时加强在党建和政治体系建设方面的信息交流与经验分享。



与此同时，国防安全合作继续被确定为重要支柱，为维护各自国家政治稳定、社会治安和和平稳定的发展环境作出积极贡献。双方将进一步加强在和平、稳定、友好的边界管理与保护方面的协调配合，并携手防范和打击跨国犯罪以及各类非传统安全挑战。



在经济合作方面，阮明心大使认为，双方需要实现具有战略性突破的重大转变，使经济合作成为越老特殊关系中名副其实的重要支柱。重点在于加强两国在体制、交通基础设施、能源、物流、电信和旅游等领域的互联互通，推动实施一批具有示范性和带动效应的重点投资项目，从而拓展发展空间，强化两国经济联结。





此外，文化、教育和人力资源合作仍被视为越老关系长期、可持续的重要基础，有助于确保这一特殊关系在代际之间不断传承、稳固发展。



与此同时，双方还将对已签署的高层协议和双边合作协定的落实情况进行梳理，同时确定并推进一批具有象征意义的重点合作项目，旨在将政治承诺有力转化为务实、具体的合作成果，为两国人民带来直接利益。



通过此次访问，越老关系中“战略对接”的内涵将进一步得到明晰、具体化，并在各领域同步推进，推动两国伟大友谊、特殊团结和全面合作关系不断走深走实、提质增效、可持续发展。



可以肯定的是，此访是一个重要里程碑，继续彰显越老特殊关系的特殊性、独特性和不可替代的地位；同时也体现了两党、两国领导人在维护、传承和发展越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系方面的高度政治决心，推动这一关系万古长青、世代相传。