为海外越南人社群保持与传播越南语奠定坚实基础

海外越南人国家委员会副主任阮孟东表示，弘扬越南语日活动已在国内外广泛举办，其形式多样、内容丰富，从而取得了许多积极成果，为海外越南人传授、保留和传播越南语奠定了坚实的基础。

2024年外国越南语使者竞赛的参赛者多于2023年，有利于推广越南文化，为海外越南人学习、使用与保护越南语注入动力，成为越南文化走向世界的坚实支点。

在出色获得“2024年外国越南语使者”称号的5名参赛者中，有一名8岁的海外越南人和一名热爱越南语的老挝人。

阮孟东表示，越南语书柜建设活动被视为鼓励海外越南语教学与学习的宝贵资源。目前，越南外交部同越南教育出版社联合为各地区提供了5个书柜，为奥地利、老挝、匈牙利、斯洛伐克、比利时和卡塔尔等国越侨社群提供书籍。

越南文化中心和海外越南人社区主动举行响应弘扬越南语日的多项活动，如各场论坛、研讨会和座谈会，分享越南语教学与学习方法，营造文化和教育交流环境。

阮孟东表示，在海外推广越南语和越南文化是一项重要任务，近年来，外交部主办的越南语宣传活动都得到了各家新闻媒体机构的配合，积极报道国内外弘扬越南语活动。

越南电视台对外电视部副主任陈氏秋荷透露，9月8日晚，海外越南人国家委员会同越南电视台对外电视部（VTV4）和VietArt传媒公司在河内大剧院联合举行2024年海外越南人弘扬越南语日总结仪式和越南语盛会，预计吸引600名代表参加，表彰为保持与传播越南语和越南文化价值作出贡献的个人。

在2024年外国越南语使者竞赛中，老挝大学讲师Lanny Phetnion力压来自五大洲的众多参赛者，成为获得越南语使者称号的5名参赛者中首位外国人。



越南驻老挝大使馆临时代办潘明战表示，越南与老挝关系日益得到扩大与发展，越南语将满足两国加强合作、知识和经验交流的需求。因此，老挝参赛者获得2024年外国越南语使者称号一事显示出越南语始终在老挝得到关心、发展和弘扬，有助于培育老越特殊友谊。

潘明战希望通过此活动越南驻老挝代表机构继续扩大在老挝机构和学校的越南语学习运动，吸引更多老挝干部和学生学习越南语，从而让他们了解越南文化和风土人情以及两国特殊关系，从而为培育两国特殊友谊作出贡献。（完）