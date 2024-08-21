为海外越南人携手实现国家发展梦想营造开放空间

主题为“海外越南人携手实现国家发展梦想”的第四届世界海外越南人会议暨2024年海外越南知识分子和专家论坛于8月21日至24日在河内举行。

越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主席黎氏秋姮接受越通社记者采访强调了为海外越南人创造沟通思想，为新形势下国家发展进程作出贡献营造开放空间的目标。

*黎氏秋姮表示，目前，第四届世界海外越南人会议暨2024年海外越南知识分子和专家论坛的筹备工作已经就绪。

会议和论坛的议程侧重于为海外越南人创造发言、发表意见和实地考察的空间。

来自43个国家和地区的500余名代表报名参加会议和论坛。此举说明该活动对海外越南人群体的重要性，也肯定了海外越南人为国家可持续发展贡献力量的作用。

黎氏秋姮相信，凭借精心细致的筹备工作和海外侨胞的积极响应，本次会议和论坛一定会取得成功，为侨务工作和国家的发展产生积极且深远的影响。

*黎氏秋姮表示，会议和论坛极其重要，继续推动越共十三大和有关侨务工作的决议、指示和结论落地实施。

该活动的主要目的是为世界各地的海外越南人创建一个见面交流、沟通思想，并为国家的发展贡献力量的开放论坛。这不仅是听取海外越南人社群意见的机会，同时也是国内机构获得宝贵意见建议的机会，为今后的可持续发展规划和政策制定工作提供服务。

该活动体现了党和国家对海外越南人的深切关怀，肯定了海外越南人在国家建设和发展工作中的作用和重要性。同时，彰显民族大团结精神，凝聚侨力为国家经济社会发展作出贡献。

此次会议和论坛不仅具有连接社会的意义，也为落实党和国家的战略目标、实现国家未来的可持续发展和繁荣作出重要贡献。

*谈及第四届世界海外越南人会议暨2024年海外越南知识分子和专家论坛的亮点，黎氏秋姮表示，2024年活动包括3场全体会议、4场专题会议、2场晚宴、合作文件签字仪式和2场实地考察活动 。

大会的4个专题讨论会围绕高科技发展、发挥知识分子和海外商人的作用、民族大团结、保护和弘扬文化、越南语言等重要议题进行设计。迄今为止，该活动已收到来自国内外在各领域的80篇论文。

此次活动亮点纷呈，反映了海外越南人社群的强劲发展和日益重要的作用。

首先，会议旨在听取海外越南人为国家可持续发展建言献策。

其中的一大亮点是首次举办的海外越南知识分子和专家论坛。该论坛不仅注重知识分子的交流对接，还为海外专家和知识分子创造了交流世界和地区发展趋势；为国家绿色和可持续发展问题献策；扩大创新网络等的开放空间。

另一个亮点是，多个海外越南人协会首次与国内机构联合举办了半导体、人工智能等高科技领域的专题会议。这不仅体现了海外越南人的主动性和积极性，也体现了其对国家发展的重要作用

黎氏秋姮希望通过该活动倾听世界各地侨胞的意见建议，增强海外越南人对祖国的向心力，同国内人民携手实现国家发展的梦想；希望本次活动的讨论交流环节将带来富有创意的想法、可行实用的解决方案，特别是在高科技、可持续发展和创新等重要领域。

黎氏秋姮希望此次活动能为加强和扩大海外专家、知识分子、商人与国内机构之间的联系作出贡献。海外越南人将越来越积极地参与国家发展项目，从而形成一个更加团结、更加紧密、为祖国做出更加积极贡献的海外越南人社群。（完）