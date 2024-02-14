为海外越南人开展房地产业务敞开大门

越南国会通过并于2025年生效的《土地法》、《住房法》和《房地产商业法》将为海外越南人拥有房地产和从事房地产开发经营创造更开放的条件。

已通过的有关土地、住房和房地产的相关法律的规定对相关领域进行了统一规定，以确保仍然保留越南籍的海外越南人能像国内公民一样拥有土地使用权和房地产经营权。这表明海外越南人是越南不可分割的一部分。

新《土地法》规定，居住在国外的越南公民是拥有与土地有关的全部权利的越南公民，而不仅仅像国内的越南公民一样拥有土地使用权。

根据新规定，海外越南人可投资住房和项目建设、出售、租赁、租赁购买以及投资房地产项目的技术基础设施，用于转让、租赁、转租有技术基础设施的土地使用权。

根据现行《土地法》规定，居住在国外的越南人可以在越南拥有住宅，但只能通过购买、租赁、继承、赠与土地使用权附带房屋等形式获得住宅用地使用权转让，或者只是获得住房开发项目中的住宅用地使用权。

该规定限制了住房开发项目以外的住宅用地转让、赠与、继承权以及在住房开发项目以外的住宅用地上建造和拥有住宅的权利。

胡志明市律师协会副主席阮文厚律师表示，根据新规定，海外越南人在国内拥有房地产将变得更加容易。

阮文厚说，之前，虽然法律允许海外越南人在越南购买房地产，但许多人必须授权亲人作为房产所有者。由于担心手续程序复杂，许多海外越南人在购买房地产时很不放心。”

随着法律的修改，仍保留越南籍的海外越南人在购买房屋时，将享有与国内公民同等的权利。

据悉，2023年，越南侨汇收入超过190亿美元。这个数字相当于2022年的水平。预计2024年，侨汇收入将比2023年增长约20%。

2012年至今，越南年均侨汇收入超过100亿美元，其中约四分之一投入房地产。

与此同时，外国人房地产经纪人梅海表示，在房地产市场上，区块土地是一个坚实且可持续的部分，吸引最多的侨汇收入。

2004年，海外越南人多达270万人。迄今为止，这一数字已增加两倍，达到约700万人，居住在全球109个国家和地区。

约80%的海外越南人在美国、澳大利亚、加拿大、法国等发达国家生活和工作，超过50万人通过劳务输出或出国留学等方式工作。（完）