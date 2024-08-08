为河内莲花旅游增添色彩

作为全国著名的莲花产区之一，河内市具有开发莲花旅游产品的诸多优势。

其中，西湖郡等地凭借名胜古迹众多、极具吸引力的旅游景点、靠近市中心等优势，可以成为每逢莲花季节到来的旅游胜地。

深挖优势

目前，河内市有莲花种植面积600公顷，集中在西湖、美德、麋泠、石室等郡县。莲花池除了成为旅游景点和打卡地外，还能助力河内开发莲花手工艺品和美食。许多产品已被认定为一乡一品（OCOP）产品，包括莲花丝巾（准5星级）、广安莲花茶（4星级）、麋泠莲花茶（4星级）以及莲花扎肉、莲花糯米、莲子龙眼甜汤、莲子蜜饯、莲子奶等3星级产品远销世界各地。

在谈到河内打造莲花旅游产品的优势时，河内市旅游局局长邓香江表示，许多省市都非常有效地打造花卉旅游产品，例如海防市举办红凤凰花节；河江省以荞麦花为旅游品牌；嘉莱省有野生向日葵节。河内拥有广阔的莲花种植面积和以莲花树为原料生产的众多OCOP产品，因此可以有效开发莲花旅游产品。部分地方，像西湖郡可打造成为河内的典型旅游目的地。

打造旅游品牌

今年，西湖郡人民委员会首次举办河内莲花节，并介绍与北方山区省份文化相关的OCOP产品。西湖郡人民委员会主席阮廷劝表示，这是西湖郡树立当地文化旅游品牌的一个机会。

据西湖郡人民委员会介绍，该郡有历史70多处。特别是西湖周围有许多著名的古迹，包括镇国寺、关圣祠、西湖府等。此外，西湖周边地区已经形成了与花卉种植优势相关的旅游景点和旅游体验，如日新旅游区、位于西湖莲花路的西湖花谷、夜间旅游的西湖文化创意空间等。该郡已形成娱乐、美食、购物及五星级住宿接待单位等。

2024年河内莲花节于7月12日至16日在西湖文化创意空间（西湖郡雒龙君612号巷）举行。开幕式暨北部山区各省文化相关的OCOP产品推介会于7月12日举行。（完）