为旅华越侨和越南公民开设越南语培训班

2025年度培训班吸引来自北京、上海、天津、重庆、山东、南宁等中国多个省市的60多名学员参加，分为2个班。



培训班的目的是进一步推广对旅华越侨和越南公民的越南语教学活动，保护和发展越南民族的语言和文化特色，激励旅华侨胞心系祖国，有利于在中国推广越南语言和文化。



越南驻华大使范清平发表讲话。图自越通社

范清平在开班仪式上表示，越南语不仅是交际工具，而且是连接过去与现在、家乡与所在地的重要桥梁。培训班的开设是为了落实有关扶助侨胞保护母语、传统文化和密切侨胞与祖国关系的政策，以及落实政府总理范明政6月25日在天津市会见旅华越南人时所作出关于为旅华越南侨胞和公民开设越南语培训班的指导意见。



范清平强调，不管在什么地方，保护和学习越南语就是维护越南民族精神的一部分，是表达落叶归根的深厚感情。该培训班不仅帮助侨胞们提高服务于工作、生活的语言能力，而且是侨胞们相聚、交流、分享、心系祖国的共同家园。每一堂课都是深入了解越南语之美，加深对越南民族自豪感的良好机会。



阮氏梅兰代表各位教师表示，这是意义重大的活动，不仅保持越南语，而且对保护与弘扬在海外越南文化具有重要意义。希望通过此次活动，旅华越南人更加了解祖国家乡，建立一座连接祖国的桥梁。



越南语培训班学员张楚函表示，他很高兴有机会参加越南驻华大使馆举办的越南语培训班，希望通过该培训班更加了解越南文化、历史，从而向中国友人介绍越南的风土人情及国家形象。（完）