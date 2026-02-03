为推动越南与柬埔寨关系再上新台阶注入动力

应柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni）的邀请，越南共产党中央委员会总书记苏林将于2026年2月6日率领越南高级代表团对柬埔寨王国进行国事访问。应柬埔寨人民党主席洪森（Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen）的邀请，越共中央总书记苏林将于2026年2月6日在柬埔寨共同主持越南共产党中央政治局与柬埔寨人民党中央常务委员会的高层会晤，并共同主持越南、柬埔寨、老挝三国政党最高领导人会晤。



值此机会，越共中央委员、外交部常务副书记、外交部副部长阮孟强接受了媒体记者的采访。



阮孟强副部长表示，此次访问具有特殊的政治意义和影响力，传递了越南党、国家以及总书记个人始终高度重视并将其置于首要优先地位的强有力信息，即不断发展和培育越南与柬埔寨之间睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳固的关系。



此次访问是两国最高领导人加强交流、巩固政治互信基础、推动有效落实已达成协议的契机。通过此次访问，不仅进一步深化了两党、两国之间的传统友好关系，还为推动越柬关系迈上新高度注入动力，既符合两国人民的愿望，也为维护地区的和平、稳定、合作与发展环境做出了积极贡献。



越共中央委员、外交部常务副书记、外交部副部长阮孟强。图自越通社

阮孟强副部长强调，近年来两国政治互信不断增强，为各领域合作提供了坚实的总体导向基础，国防安全合作日益密切，成为两国关系的坚实支柱；经济、贸易和投资合作取得实质性进展；教育、文化合作及民间交流持续加强；旅游业强劲复苏与增长；双方在地区和国际论坛上的合作也得到了进一步强化。



苏林总书记对柬埔寨进行的国事访问，正值两国迈入机遇与挑战并存的新发展阶段这一关键时期展开。从双边角度看，越柬关系在2025年取得了令人鼓舞的进展。然而，两国仍有巨大的潜力和空间有待进一步挖掘，旨在推动双边关系迈向新高度，满足两国领导人和人民的愿望。



访柬期间，苏林总书记将与柬埔寨人民党主席洪森共同主持越南共产党与柬埔寨人民党的高层会晤。苏林总书记还将与柬埔寨和老挝高层领导人共同主持越老柬三党最高领导人会晤。可以说，越柬两国都对苏林总书记此次访问给予高度信任、决心与期待。



此次访问有望实现重大突破，开启越柬关系新阶段，即政治互信提升至更高水平，合作范畴与层次更加深广，联系更加紧密。凭借过去一段时间取得的合作成果，访问预计将为两国在经贸投资领域深度融合提供契机，在贸易、投资、供应链、农业、加工工业、基础设施、能源、交通等重要领域形成战略利益交织。此次访问将有助于实现两党、两国最高层共识，确立重大方向，为在相互理解与信任的基础上疏通多领域合作奠定重要政治基础，推动越柬关系在未来一段时期内稳定、持久、可持续发展。（完）