为山区学校获取公平与高质量教育敞开大门

在确保山区、少数民族地区与平原地区享有公平教育机会的努力中，数字化转型真正成为老街省众多教育机构的得力工具和知识窗口。电子教案、数字教材以及人工智能（AI）不仅打造了生动直观的课堂，扩大获取知识的机会，而且在人工智能时代中激发了山区学子的学习、创新的热情以及崛起的渴望。



山区人工智能少年



源于对家乡的热爱，老街省庆安乡文盘第四高中的三名学生（阮梅明科、黄明俊和谢廷庆元）组成的 “山区人工智能少年”队近日入围2026年AI Young Guru人工智能创作大赛全国30强，并荣获“潜力奖”。



本次大赛致力于让人工智能更贴近学生，消除技术壁垒，鼓励学生掌握技术并在学习、生活及社区中运用人工智能技术。



参赛期间，“山区人工智能少年”队开发了名为“老街遗产人工智能”（LAO CAI HERITAGE AI）的Web-app平台。该平台应用人工智能，以现代、直观且亲切的方式介绍老街省的历史文化与名胜古迹，并为游客游览老街省提供支持。



“老街遗产人工智能”项目因其极强的实践性、教育价值以及科技与地方文化保护宣传相结合的导向而获得高度评价。这一成绩证明，科技并非大城市的专属，它同样可以从偏远地区的教室开始。数字化转型正成为提升老街山区教育质量的重要“杠杆”，助力学生接触更丰富的知识，同时挖掘每位学子无限的创造潜力。



老街省一所初中正在应用虚拟现实技术的课程。图自phunuvietnam.vn

老街省对数字教育投入9000亿越盾



据老街省人民委员会统计，2021-2025年阶段，该省教育数字化转型取得了积极成效：98%的教师具备在教学中应用信息技术的能力；965个计算机教室接入了互联网；100%的普通教育机构实现了电子学籍和电子成绩单管理。

为继续营造现代、灵活且安全的数字教育环境，提升教学与学习质量、管理效率和确保公平享有教育机会，在2026-2030年阶段，老街省预计从中央财政预算、该省财政预算和社会化资金中拨出约9000亿越盾，用于落实“加强教育培训领域信息技术应用与数字化转型计划”。

到2030年，老街省力争实现100%的教育机构接入高速稳定的互联网，有效服务数字环境中管理与教学效果；100%的普通学校拥有满足教学与学习需求的计算机教室；100%的教师接受基础数字技能培训；80%的学生和大学生接受基础数字技能培训；100%的教育机构在数字环境中维护并高效利用学校管理系统，实现与家长和学员的互动等。

老街省将在各教育机构中推行STEM/STEAM教育模式，确保符合各地各单位的实际情况，保障20%的高中学校拥有STEM实验室。

为实现上述目标，该省将加强对信息技术基础设施、计算机教室的升级改造工作的投资；建设 “数字学校”模式；对数字人力资源进行培训；加强与企业和技术组织的合作，以实施数字教育解决方案等。（完）