为对中国台湾和香港出口茶叶和咖啡的企业提供咨询

4月28日，越南工贸部贸易促进局将与越南驻台北商务处和越南驻香港商务处配合，在林同省大叻市举办与在Zoom平台的线上形式相结合并在贸易促进局的 Facebook 专页上发布的对中国台湾和香港出口茶叶和咖啡企业举办咨询会，为企业提供咨询和解答。



在咨询会上，越南驻中国台北经济文化办事处代表和越南驻中国香港及澳门商务处处长将提供台湾和香港茶叶和咖啡产品的市场概况以及越南对这两个市场出口茶叶和咖啡产品的市场准入、法律规定、标准和条件等问题的信息。



此外，台湾鹊越茶叶公司总经理Chou Tsung-Piao和台湾ELOM集团国际采购部门陈嘉曜也将参加该咨询会并分享与台湾市场经营茶叶和咖啡产品的实际经验。

据越南工贸部称，目前，咖啡和茶叶是越南主要出口的农产品。越南咖啡已销往世界80多个国家和地区，其咖啡出口位居世界第二，仅次于巴西。



以高质量及高生产率的170个各类茶叶品种并具有受世界各地人民喜爱的独特风味，越南茶叶产品也销往70多个国家和地区，其中，5个主要市场为巴基斯坦、中国大陆、中国台湾、俄罗斯和印度尼西亚。



越南是台湾的主要茶叶供应市场。 2021年，越南对台湾出口的茶叶量达18586吨，出口额达2872万美元，量值双增长7.5%，占茶叶出口总量的14.7%，占茶叶出口总额的13.4%。



对于咖啡产品，据台湾对外贸易管理机构的统计数据显示，目前，越南在金额方面为台湾第8大咖啡供应国，相当于市场份额的2.53%，在数量方面位居第18位，相当于市场份额的1.06%。



值得注意的是，越南连续多年位居中国香港前十大贸易伙伴之列。2021年，越南与香港的双边贸易额达136.2亿美元，成为中国香港第七大贸易伙伴。（完）