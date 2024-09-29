为夯实越南与蒙古、爱尔兰、法国及法语国家合作基础作出贡献

值此机会，越南政府副总理兼外交部长裴青山就苏林此次出访的意义和相关内容接受了媒体的采访。



对于此次出访的目的和意义，裴青山表示，苏林总书记、国家主席此次出访旨在重申越南奉行的独立自主、多边化、多元化、积极主动和全面、深度融入国际社会的外交政策，同时展现出越南党和国家对越蒙传统友谊、越爱多方面合作关系和越法战略伙伴关系的高度重视，强调越南愿加强符合新形势和各国利益的合作关系。



裴青山表示，此次对蒙古的国事访问在两国建交70周年之际和两国关系正处于历史最好时期进行，因此意义重大。苏林总书记、国家主席将同蒙古领导人就增进两国政治互信，加强两国各领域合作的主要措施和方向交换了意见。



对于爱尔兰，这是两国建交以来首次进行的国事访问。爱尔兰与越南在历史、爱国传统、崛起意志以及文化方面都有许多相同之处。双方合作空间广阔，潜力巨大。



对于法国，此访期间，双方领导人将就推动两国战略伙伴关系迈上新台阶的措施交换了意见，以充分挖掘两国在贸易、投资、文化、教育、科技、地方合作、航空宇宙、可再生能源、高技术和数字经济等领域的合作潜力。



通过此访，越南将加强与各国携手解决地区和全球性问题，动员各国进一步关心支持当地越南人社群，让他们发挥桥梁作用，为越南同各国友好关系作出贡献。



在法国期间，苏林总书记、国家主席一行将出席第十九届法语国家组织首脑会议。这是苏林总书记、国家主席首次出席该会议并将在会议上发表重要讲话，传递出越南积极、主动、负责任、愿同国际社会应对各挑战，为“和平、友好、团结和可持续发展”的未来做出贡献的信息。 对于越南与上述三国的双边关系，裴青山指出，苏林总书记、国家主席此次出访是在越蒙、越爱、越法及法语国家关系持续向前发展的背景下进行的。 蒙古国是大力支持越南争取民族独立斗争运动和当今国家发展事业的国家。两国保持密切的政治合作关系及民间交往，各领域务实合作成效显著。

爱尔兰目前是越南在欧盟的第六大贸易伙伴，越南是接受爱尔兰发展援助的两个亚洲国家之一，主要集中在教育、性别平等、应对气候变化、扫雷、支持少数民族和残疾人等领域。两国在教育培训和农业领域具有密切合作关系。 越法建交50周年和建立战略伙伴关系10周年后，两国政治互信日益增强。最近，法国国防部长首次出席奠边府大捷70周年纪念活动并表达了与越南“放下过去，展望未来”的愿望。法国是越南在旅游、贸易、投资和官方发展援助方面的主要欧洲合作伙伴之一。



越南与法语国家合作保持良好发展势头。法语国家一直将越南视为经济社会发展的典范和地区合作的中心。越南是大力推动法语国家经济合作，特别是数字经济合作的成员国之一。



裴青山强调，鉴于这些积极进展，相信苏林总书记、国家主席此次出访将取得成功，为夯实越南与蒙古、爱尔兰、法国及法语国家的合作基础作出贡献，同时不断拓展与各国合作的新领域、新空间，在新形势下推动与各国关系不断走深走实。（完）