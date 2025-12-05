为国际金融中心打造坚实的技术基础

胡志明市的目标是到2030年成为区域内领先的科学技术与创新创造中心，同时打造足够强大的生态系统，使国际金融中心能够在开放数据、透明数字资产及跨境金融科技（FinTech）流动的基础上运作。

数字基础设施实现飞跃式发展



在日前召开的2025年秋季经济论坛框架内，专家们强调了科学技术在国际金融中心发展中的重要性，特别是加强国际合作，构建一条金融科技“超高速通道”。

胡志明市科技局局长长林廷胜强调，胡志明市正转向基于知识、核心技术和数字治理的增长模式，力争到2030年成为区域内领先的科学技术与创新创造中心。

近年来，胡志明市的数字基础设施实现了飞跃式发展，数字化转型指数持续位居全国前列，5G覆盖率达82%，目前该市已有16个数据中心投入运营。值得一提的是，该市拥有超过2000家科技初创企业，占全国初创生态系统的一半以上，这些因素为构建一条金融科技“超高速通道”奠定了坚实基础。

此外，胡志明市在东南亚创业生态系统价值排名中位列第五，规模达52.2亿美元，正逐步接近全球最具活力生态系统城市前100名，并逐步成为现代化、透明化、科技驱动的国际金融中心。

胡志明市提出了2026-2030年阶段三大战略突破方向，包括制度与政策突破，为新经济模式创造灵活的法律框架；战略技术与创新生态系统突破——聚焦核心技术、知识产权及大数据；数字治理与数字人才突破——提升NextGen（未来世代生态系统构建模式）人才质量。

引进全球金融集团



据胡志明市发展研究院经济模拟与预测中心的公布，国际金融中心的发展路线已明确。第一阶段（2025-2030年）奠定基础，建立法律—制度—组织框架；第二阶段（2031-2035年）重点提升胡志明市在国际金融中心排行榜中的排名；第三阶段（2035年起）将胡志明市国际金融中心建设成全面发展、符合地区和国际标准的中心。

胡志明市人民委员会主席阮文得表示，目前有近30家金融集团即将进驻胡志明市，自第一阶段参与国际金融中心，预计将于2025年12月即可投入运营。大型集团的早期入驻彰显它们对胡志明市成为新的金融热点的潜力充满信心。

阮文得强调，胡志明市承诺为投资商营造便利、透明且具吸引力的投资环境，与企业携手拓展业务并推进国际金融中心的建设。

新加坡安特国际集团（Ant International）首席执行官Peng Yang强调，“我们相信胡志明市有特别的机会成为世界领先的国际金融中心。我们承诺将全力支持越南成为该地区的创新中心，运用我们的技术能力和专业知识开展为当地社区带来实际影响的模式、技术与规定等”。（完）