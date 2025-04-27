为吸引全球科技巨头注入动力

成立于2002年的胡志明市高新技术园区（SHTP），是全国首个集中式高新技术园区模式。至今，SHTP已经实现了飞跃式发展。除了吸引世界领先的科技集团进驻越南，SHTP还正朝着建设科技公园的方向迈进，推动高科技产业实现内生发展。

从科技巨头

胡志明市高科技园区是根据政府总理于2002年10月24日签发的第145/2002/QĐ-TTg号决定成立的，力争发展成为经济技术园区。

胡志明市高科技园区的一个重要标志性事件就是英特尔集团于2006年在越南投资建厂，投资总额达10亿美元。这一事件当时引起了本地区的极大轰动。

全球首席运营官、执行副总裁兼英特尔代工制造和供应链部门总经理Naga Chandrasekaran指出，英特尔位于高科技园区的工厂将在今年四月达到出厂产品总数达40亿件的重要里程碑，这一成就凸显了英特尔在越南的组装与测试工厂在其全球运营链中的关键作用。

Naga Chandrasekaran分享说，英特尔高度评价越南政府在基础设施建设方面所做出的努力，为半导体产业的持续扩张与发展创造有利条件。

胡志明市人民委员会副主席武文欢强调，英特尔对越南投资，充分证明了越南的发展潜力和吸引力。英特尔是一个重要的战略合作伙伴，正在对胡志明市半导体产业的发展做出积极贡献。

由此，SHTP已成为国际科技巨头的理想目的地。迄今已吸引英特尔、捷普、美国罗克韦尔自动化、日本电产、尼普洛、日本NTT、韩国三星、丹麦Sonion、意大利Datalogic、法国赛诺菲、德国TTI等世界10个科技巨头的投资。

致力于打造内生能力

最近，越共中央政治局颁布关于推进科技突破性发展、创新创意和国家数字化转型的第57号决议。胡志明市高科技园区管理委员会副主任黎国强表示，第57号决议为该科技园区在快速和可持续发展中创造了许多新的发展空间和非常重要的任务，助力促进基于科学技术和创新的城市经济结构转型。

胡志明市高科技园区管理委员会副主任黎国强表示，吸引高科技配套产业已帮助园区与超过300家外部企业建立合作，参与供应链建设。2011年和2012年，园区内生产产品的境内增加值为6%至8%，而2013年已提升至26%。自2013年以来，园区内产品的国内化率平均每年增长20%，预计到2025年将达到35%。

未来，胡志明市高科技园区将重点吸引来自美国、日本、欧洲国家等发达国家以及新兴工业国家的直接外资项目，这些国家在支持本国企业参与价值链和供应链方面具有重要作用。此外，来自国内创新初创企业、科技企业等项目也将得以优先考虑，以实现通过内生能力促进科技发展目标。

凭借20多年的发展基础，胡志明市高科技园区不仅是世界领先科技公司的聚集地，而且现在该区还致力于发展内生能力，为国家在新时代的发展奠定基础。（完）