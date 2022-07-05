为劳动者接种第三针和第四针新冠疫苗活动正式启动

卫生部副部长阮氏莲香在启动仪式上表示，若人民不接种加强针，各地方在宣传工作中持忽视态度，新冠肺炎疫情仍可能卷土重来。

阮氏莲香表示，目前新冠疫苗第三针和第四针接种率约67%和31%。截至7月4日，全国新冠疫苗接种量超2.33亿剂次，12岁以上人群基本剂次覆盖率达约100%。

目前，世界上疫情仍严峻复杂且部分国家疫情重新爆发。越南继续发现新变异株感染病例，疫情再次爆发风险仍存在。接种疫苗是最有效的办法，在疫情防控中具有战略性意义。

然而，目前部分居民不以为意，部分地方第三针和第四针接种进度未达到要求，18岁以上人群第三针和第四针接种率达约67%和31%。

阮氏莲香强调，接种疫苗是防疫最有效的措施，呼吁干部、公务员、职员和劳动者如期接种加强针。

越南劳动总联合会常务副主席陈青海已建议各级工会加大宣传力度，鼓励公职人员、普通职员和劳动者参加接种疫苗。同各级政府、专业机构、卫生部门、各地方工业区管理委员会、机关和单位领导和用工单位等配合按照卫生部的引导开展新冠疫苗接种工作。

2个月来（从4月26日至6月24日）全国新冠肺炎确诊病例130462例，死亡病例63例。目前单日新冠确诊病例在700例以下，创下去年12个月以来新低。（完）