为什么越南人过年时要在家里摆放着桃花、梅花、金橘？

每年春节，越南人都会购买桃花、梅花、金橘等摆放在家里，希望福禄降临。

桃树寓意繁荣发展

桃花被认为是代表创新和强劲增长的神圣象征。 桃花象征长寿，寓意给家里的人带来新的一年，老人能健康活到百岁，小孩又涨一岁。 此外，桃花象征着浪漫和繁荣，适合寻找爱情的年轻人。

选择桃枝时，首先要注意树冠圆润，花（花芽）均匀分布在整个枝条上，小枝均匀，不能参差不齐或分布杂乱。 新从树上砍下来的桃花树枝，根据感官评价，必须是新鲜的，才能生长旺盛。

梅花寓意财富和贵族

如果说桃花是越南北方人过年的象征，那么梅花就是南方人选择的象征。 梅花的黄色象征着高贵、财富和希望。

带着这个寓意，家家户户都想在家里摆上几棵盛开的梅花，希望新的一年能够带来更多的欢乐、幸福、金钱和名誉加倍。

此外，根据传统观念，梅树象征着君子最宝贵的四种美德——四德（仁、义、礼、智），对应着花蕾——开花——结果——硕果累累的循环。

金橘树寓意富足与幸福

根据越南人的传统观念，金橘树象征着“丰收”，也是新一年的良好开端。树越茂盛，叶子越绿，结果越多，新年的希望就越好，财运也就越多。

民间信仰中的金橘树也是健康、平安、长寿和爱情吉祥的象征。 另外，金橘树还有五行因素，金（白花）生水（深绿叶）、水生木（树干）、木生火（金色果）、火生土（盆土）、土生金（白花）。

据越南和其他一些国家的传统，人们经常在金橘树上悬挂或放置一些红包。 这些红包是用来送给孩子们，寓意着在新的一年里带来好运。（完）