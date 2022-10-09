为九龙江三角洲地区农产品市场和乡村旅游发展建言献策

芹苴市友好组织联合会与芹苴市大学、德国智库弗里德里希瑙曼自由基金会（Friedrich Naumann)驻越南办事处日前联合举行“投资开发九龙江三角洲地区农产品市场和乡村旅游”国际研讨会，讨论将当地农产品和乡村旅游发展与现有潜力相称的措施。



九龙江三角洲是全国重点农业发展区，占全国农业产值的32%，为国家粮食安全保障和农产品出口做出了贡献。九龙江三角洲地区占全国水稻产量占50%，水产养殖产量占65%， 各种水果占全国70%，大米出口占95%，鱼类出口占60%。



九龙江三角洲地区的旅游资源较为丰富，水渠河流系统长达2.8万多公里，生态系统多样，特别是拥有了巨大的民间文化宝藏。因此，该地区旅游业可以开发多种旅游形式，如：生态旅游、度假旅游、海岛旅游、会奖旅游（MICE）、文化历史旅游、宗教旅游、社区旅游、农业旅游等。其中农业—乡村旅游被视为该地区旅游业的优势。

芹苴市人民委员会副主席阮文洪表示，拥有巨大的发展潜力，但芹苴市居民，特别是农民人均收入仍然较低。农产品出口多为初级产品，采后损失率大；旅游业碎片化等。



德国智库弗里德里希瑙曼自由基金会(FNF) 驻越南首席代表安德烈亚斯·斯托弗斯（Andreas Stoffers）强调了越南政府在促进农业企业迅速把握和利用欧盟—越南自由贸易协定带来的机遇的引导作用。



关于旅游业，专家们认为，将旅游业纳入九龙江三角洲农产品价值链是一个完美的解决方案。这有助于增加游客的体验，提高农民的收入，并以该地区农业优势为基础，促进旅游业成为重要经济产业。



芹苴市文化体育与旅游局局长阮明俊表示，在“瑞式可持续”计划（SSTP）专家的支持下，芹苴市正在制定可持续旅游标准，计划通过可持续发展创造更具竞争力的旅游环境。



有效实施这一标准将为九龙江三角洲地区各地方学习和推广模式，进而将旅游业，特别是乡村旅游打造成地区品牌奠定基础。（完）