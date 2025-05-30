为两百万名越南青年进行人工智能技能培训

该活动设有500多个分会场，吸引数十万名干部和团员参加。该活动目标在于在2025至2026年期间，为200万名越南青年进行人工智能应用技能培训，其中2025年至少50万人完成培训课程。 这是目前越南青年规模最大的人工智能培训计划，是实施关于推进国家科技、创新和数字化转型的突破发展的第57号决议活动之一。

胡志明共青团中央委员会书记、越南青年联合会主席阮祥林强调，每个团员和干部要提前学习、把握和了解人工智能技术的本质，这是在全国范围内推广和引导青少年有效、安全、创造地使用技术的前提。 该计划完全免费，越南青年们可在 phocap.ai 上全天候在线学习。

胡志明共青团中央委员会书记、越南青年联合会主席阮祥林发表讲话。图自越通社

本次培训主要围绕以下内容：AI指令生成（prompting），与ChatGPT、Claude、Gemini等生成式人工智能进行沟通；AI在数据分析、规划、文档起草、工作汇报中的应用，安全、负责任地使用AI，使用免费的AI Pro账户在phocap.ai平台上进行练习。

学员完成测试并提交报告的学生将获得胡志明共青团中央委员会颁发的电子证书。

下阶段，与有关部门和机构配合制定针对各职业群体制定专门的人工智能技能培训计划，满足国家高素质人才培训需求。（完）