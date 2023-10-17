为东盟与海合会和越南与沙特双边关系注入新动力

应沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特（Salman bin Abdulaziz Al Saud）邀请，越南政府总理范明政将于10月18日至20日率领越南高级代表团出席东南亚国家联盟（ASEAN，以下简称为“东盟”）与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC，以下简称为“海合会”）峰会并访问沙特阿拉伯王国。

此次访问意义重大，有助于加强东南亚和海湾地区两个重要组织之间的关系，促进合作，巩固互信，提高越南与沙特阿拉伯的合作效率和水平。

为东盟与海合会合作注入新活力

近年来，海合会国家实行了较为温和的外交政策，推行“向东看”政策，重视发展与东南亚国家的关系，实施了一些有利于双边关系的政策。东盟也在考虑扩大与海合会国家的合作，以争取资源促进共同体建设，加快复苏步伐和实现可持续发展。

东盟与海合会于1990年建立关系。近年来，两个区域组织之间的关系取得了一定进展，海合会六个成员国（沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼）均与东盟签署了《东南亚友好合作条约》（TAC）。即将在利雅得举行的东盟-海合会峰会将是双方成员国领导人的首次会晤，期待将有助于推动两个区域组织的合作关系迈上新台阶，满足双方的需求和愿望。

越南驻沙特阿拉伯大使邓春勇表示：“峰会上预计达成的文件将为促进两个区域合作，尤其是推动双方在经济、贸易、文化和人文交流等潜在领域的合作关系提升到新水平奠定基础和注入动力。”

作为东盟的重要一员，越南一直努力发扬责任担当和奉献精神，为加强东盟与海合会国家关系作出应有贡献，同时助推越南与海合会国家关系发展。

海合会所有六个成员国都是越南在中东地区的优先合作伙伴，双方关系涉及政治外交、经贸投资、官方发展援助、劳务等多个领域。越南与海合会国家之间的双边贸易额达125亿美元。海合会国家对越南的直接投资总额约为10亿美元。越南正在与阿联酋就“全面经济伙伴关系协定”（CEPA）进行谈判。目前在海合会国家工作的越南劳工约有11000人。

为越南与沙特阿拉伯关系增添动力

随着东盟与海合会合作关系不断向前发展，越南与沙特阿拉伯关系24年来也取得了重要进展。两国各级代表团互访逐渐增多。沙特阿拉伯将越南视为实施其“东方外交政策”中的优先伙伴。

2022年两国双边贸易额超过27亿美元，同比增长32.4%。越南对沙特阿拉伯出口各类手机及零部件、纺织品服装、木材和木制品、腰果、大米和其他机械设备、工具和备件等产品，并从沙特阿拉伯进口塑料原料、化学品、液化石油气等产品。目前在沙特阿拉伯工作的越南劳工大约有4000至5000人。

范明政此次对沙特阿拉伯进行的访问将有助于加强双方政治互信，深化合作，推动两国在各领域合作关系取得实质性进展，为2024年两国建交25周年献礼。

特别是，此访被期待将助力两国在贸易、投资领域合作取得具体成果，为在绿色增长、基础设施、能源、科技、工业、高科技等领域吸引投资，以及为越南农产品进入沙特阿拉伯市场以及沙特阿拉伯接受更多越南技能劳动者创造便利条件。

邓春勇表示，范明政总理在沙特阿拉伯的活动将集中在促进两国经济、投资、劳务等领域合作。访问沙特阿拉伯期间，预计双方将签署多项谅解备忘录，以加强双边在一些具体领域的合作关系。此外，双方各对口部门和企业代表将参加系列会见、交流活动，以增进相互了解，提高合作效率等。（完）