丹麦王储弗雷德里克访越为进一步推进双边关系作出贡献

值此丹麦王储弗雷德里克和王储妃玛丽应越南国家副主席武氏映春邀请从10月31日至11月3日对越南进行正式访问之际，越通社驻哥本哈根记者就此次访问的意义及两国合作前景对丹麦外交部负责贸易和全球可持续性副部长丽娜·汉森（Lina Hansen）进行采访。

丽娜•汉森表示，陪同丹麦王储弗雷德里克和王储妃玛丽访越的有30多家从事风能、能源管理和使用等绿色领域企业的代表，相信此次访问将为丹麦企业与越南企业和专家创造交流机会，从而加强两国之间的关系。关于双边关系，丽娜•汉森表示，两国关系源远流长，不仅两国人民之间，而且两国企业之间也有着非常深厚的关系。丽娜•汉森表示，相信在两国专家的合作下，两国将为未来制定更好的绿色解决方案。

为进一步推动双边关系，丽娜•汉森表示，为伙伴关系奠定基础是进一步加强两国关系的一项举措，其中，双方将举办企业和国家机构间的贸易研讨会、圆桌讨论会等。她强调，丹麦代表团此次访问越南是两国进一步促进双边关系措施的一个很好例子。

此前，2022年5月，在接收越南驻丹麦大使递交的国书时，玛格丽特二世女王对越丹关系不断发展表示满意。自1971年建交以来，越南与丹麦关系在政治-外交、经济-投资、民间交流、农业合作、教育、劳务等传统领域以及应对气候变化、可再生能源、绿色增长、可持续发展等新领域取得了诸多成就。在过去半个世纪所取得成就的基础上，玛格丽特二世表示，期待两国关系朝着越来越全面和实质性的方向提高到一个新的高度。

此次访问将是丹麦王储弗雷德里克继2009年和2011年两次访问越南之后的第三次访问越南。（完）