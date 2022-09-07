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丹麦王储弗雷德里克向越南表示国庆祝贺
此次活动也是庆祝越丹建交50周年的活动之一，恰逢对越南有着特殊感情的丹麦女王登基50周年。
据越通社驻哥本哈根记者报道，丹麦王储弗雷德里克出席纪念活动并向越南表示国庆祝贺，同时对两国关系不断发展表示高兴。按计划，今年11月初，弗雷德里克王储和玛丽王妃将率领从事绿色增长领域的企业代表团对越南进行正式访问。
越南驻丹麦大使梁青毅介绍了越南77年来的英雄历史，以及越南革新事业取得的成就。他强调，越南已从一个贫穷落后、饱受战争蹂躏的国家发展成为世界上最具活力的经济体之一，政治保持稳定，是国际朋友和外国投资者具有吸引力的目的地，也是国际社会负责任的一员。
梁青毅大使认为，两国合作潜力仍有待挖掘，越南驻丹麦大使馆将竭尽全力为越越关系发展作出贡献。
出席活动的丹麦外交部副部长丽娜·汉森对越南取得的巨大成就表示祝贺，并强调，50年来，两国关系日益走向深入务实。越南目前是丹麦z最重要的伙伴之一。全面伙伴关系是两国多领域合作向前发展的基础，双边关系进一步扩大和深化的潜力巨大。
在“丹麦越南日”活动框架下，除越丹企业论坛外，越南大使馆还举办展览会、文艺交流活动等。（完）
据越通社驻哥本哈根记者报道，丹麦王储弗雷德里克出席纪念活动并向越南表示国庆祝贺，同时对两国关系不断发展表示高兴。按计划，今年11月初，弗雷德里克王储和玛丽王妃将率领从事绿色增长领域的企业代表团对越南进行正式访问。
越南驻丹麦大使梁青毅介绍了越南77年来的英雄历史，以及越南革新事业取得的成就。他强调，越南已从一个贫穷落后、饱受战争蹂躏的国家发展成为世界上最具活力的经济体之一，政治保持稳定，是国际朋友和外国投资者具有吸引力的目的地，也是国际社会负责任的一员。
梁青毅大使认为，两国合作潜力仍有待挖掘，越南驻丹麦大使馆将竭尽全力为越越关系发展作出贡献。
出席活动的丹麦外交部副部长丽娜·汉森对越南取得的巨大成就表示祝贺，并强调，50年来，两国关系日益走向深入务实。越南目前是丹麦z最重要的伙伴之一。全面伙伴关系是两国多领域合作向前发展的基础，双边关系进一步扩大和深化的潜力巨大。
在“丹麦越南日”活动框架下，除越丹企业论坛外，越南大使馆还举办展览会、文艺交流活动等。（完）