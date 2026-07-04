丰田（越南）6月销量环比增长12% 混动车型激增89%

丰田汽车（越南）公司7月2日公布2026年6月经营业绩。包括丰田和雷克萨斯品牌在内，当月共售出汽车6712辆，环比增长12%，其中混合动力车型销量同比大幅增长89%。今年前6个月，丰田在越南累计销量达36669辆，同比增长22%。

6月份，丰田品牌销量为6494辆，其中国产组装车1098辆、整车进口车5396辆。混合动力车型表现尤为突出，当月共售出1894辆，环比增长89%，创下近几个月来最大增幅，反映出越南消费者对兼具节能减排优势与传统驾驶体验的混动汽车需求日益增长。其中，Innova Cross Hybrid售出884辆，Corolla Cross Hybrid为584辆，Yaris Cross Hybrid为224辆。

从单一车型看，Innova Cross以1670辆成为6月最畅销车型；Yaris Cross售出1206辆，位居第二；Hilux皮卡销量达1000辆，跃居第三位，显示出新款车型的市场竞争力。Corolla Cross销量为779辆，Veloz Cross为622辆，Vios为436辆。

豪华品牌雷克萨斯6月交付218辆，前6个月累计销量1259辆，同比增长55%。自进入越南市场以来，雷克萨斯累计交付已超过1.73万辆，进一步巩固了其在豪华汽车市场的地位。

业内专家认为，丰富的产品阵容，特别是混动车型及Innova Cross、Yaris Cross、Hilux等主力车型的强劲表现，使丰田越南继续保持稳健增长。汽车电动化转型正成为推动公司业绩增长的重要动力。（完）