中部地区在推动全球化进程中的作用

研讨会汇聚了40名国内外专家学者，在12个专题会议上发表了24篇演讲，并举行了一场总结圆桌会议和实地考察活动。



各讨论会聚焦阐明中部地区从公元8世纪至今在占婆、阮主、阮朝、法属时期和现代等各时期的发展及与高地的联系。多篇演讲分析了河流系统、交通线路在高地与沿海居民之间的贸易连接、文化交流中的作用；同时研究了源头制度、上游-下游关系、宗教、民族特色及该地区历史变迁等问题。

与会代表。图自越通社

据组委会表示，研讨会不仅是发布新研究成果的学术论坛，也有助于重新认识中部地区在历史进程中的战略作用。研究成果有望为嘉莱省以及中部地区在全球融入背景下的遗产保护和可持续发展提供科学依据。



社会科学与人文大学校长黄英俊教授在开幕致辞中表示，本次研讨会有助于推动中部和西原地区超越其熟悉的"扁担"形象，确立其在塑造全球化越南进程中的活力中心的地位。他也肯定科学家将继续与地方同行，将历史、文化价值转化为服务可持续发展的资源。



嘉莱省人民委员会副主席林海江表示，中部地区长期以来在东南亚经济、文化和社会交流网络中占有重要地位。越来越多的研究表明，沿海地区与长山-西原地区通过物产交换、文化交流、移民和社会互动紧密相连。



研讨会将持续至6月25日。（完）