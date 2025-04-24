中越青年共沐书香 文明互鉴再谱新篇——2025“中越青年共读”系列活动在东兴举办

当天下午，焕新启用的东兴市国门书店内琴韵悠扬、书声琅琅，一场以“书香连心桥•青春共未来”为主题的2025“中越青年共读”活动在此拉开帷幕。继4月18日首场活动在崇左凭祥成功举办后，这场由自治区党委宣传部指导，广西出版传媒集团举办的中越青年文化交流盛事于边关热土再续华章。

活动现场。

活动在京族独弦琴演奏的一曲《京海琴韵》中开场。琴声清越婉转，演绎京族海洋文化与中越边境风情的交融，瞬间点燃现场氛围。中越青年纷纷举起手机记录，一位参加活动的越南青年感慨：“独弦琴的旋律让我想起家乡的民谣，音乐果然是无需翻译的‘世界语言’。” 广西出版传媒集团党委委员、外部董事、总会计师朱建军向东兴市国门书店授予了“中越青年共读点”牌匾，这座经历改造后增添了越文图书专区和开展阅读活动场地的国门书店正式升级为中越两国青年文化交流新地标。

防城港市儿童文学作家磨金梅分享了中篇儿童小说《寻找并蒂莲》的创作过程，让在场的青年们深刻体会到文学的魅力。在朗诵环节，中越青年代表们分别朗诵了两国领导人互访时的题赠诗作和经典诗歌，展现了中越两国悠久的文化传统和深厚的友谊。为加深彼此的文化理解，青年代表们还互学了“中越情谊深，同志加兄弟”的母语发音，并认真书写下这些富有深意的文字，不仅增进了语言交流，更深化了两国青年的情感联系。在专业非遗剪纸老师的指导下，参与者们现场剪出了“中越友谊万古长青”等字样和具有地方特色的图案，感受到了传统艺术的魅力。随后文化市集的参观环节则让青年们领略了丰富多彩的文化产品，进一步加深了对中越文化的了解。

中越青年体验剪纸技艺。

中越青年展示亲手制作的剪纸。

据悉，2025“中越青年共读”系列活动是广西出版传媒集团落实“中越人文交流年”的具体实践，未来将在边境县市设立更多共读点，办好连民心、有温度、接地气的人文交流活动，打造“中越青年共读”阅读品牌。值此中越建交75周年之际，两国青年以书香为舟、以文字作桨，正共同谱写睦邻友好的时代新篇。