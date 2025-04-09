中越金融合作的门户——香港

中国香港立法会议员、金融专家李惟宏（Robert Lee）评论称，香港作为国际化城市，希望扩大与包括越南在内的世界各地伙伴的合作关系。



李惟宏接受越通社驻岘港记者采访时评价了越南的营商环境，他认为，越南拥有良好的发展空间，无论从经济增长还是金融领域来看，都有香港企业前来投资与经营合作，并受到越南的欢迎。在金融领域，部分中国证券公司也开展了一些合作活动，帮助越南股票市场和金融服务更加发展。因此，李惟宏认为，香港除了加强各方之间的交流与沟通外，更希望通过增加代表团互访，寻求更多的合作空间和机会，实现投资活动多样化。他表示，通过此次活动，香港也了解到越南的优质领域、产业和投资机会。香港也欢迎越南代表团赴岘港了解情况，促进双方交流与合作。

此前，财经事务及库务局局长许正宇（Christopher Hui）接受越通社记者采访时表示，香港与越南可以在金融服务和专业服务等许多领域的合作潜力巨大，同时希望双方经济合作日益密切。截至2023年底，在香港交易所上市的东盟企业超过100家，其中包括两家越南企业。许正宇表示，香港希望有更多越南企业来香港发行人民币债券，甚至绿色债券，并在香港交易所发行股票并上市。



香港特别行政区行政长官李家超（John Lee）2024年访问越南期间在胡志明市发表讲话时强调，希望推动与胡志明市在多个领域，尤其是建设金融中心、创新、旅游、贸易和投资等香港具有优势而胡志明市感兴趣领域的合作关系日益深入有效发展，为巩固和促进越南与香港关系发展作出贡献。



目前，香港是越南第七大贸易伙伴和第五大外商直接投资商，越南是香港在东盟的第二大贸易伙伴和全球第七大贸易伙伴。 2024年前10月，越南与香港双边贸易额达323亿美元，增长近32%。（完）