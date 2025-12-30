中越边防携手共建和平友好边界线

12月30日，越南谅山省边防部队代表团与中国广西地区边防部队代表团及中越第七段边界代表团2025年工作会谈在越南谅山省举行。

会谈旨在评估2025年双方在管理保护边境口岸及打击犯罪等方面取得的成果，分析存在的不足与困难，为双方有效开展工作、共建和平友好合作边界线提供参谋。

越南代表团团长、谅山省边防部队指挥长陶国造大校表示，2025年在双方积极协作与共同努力下，谅山与广西边界地区形势基本稳定。双方认真执行了三项边界法律文件及已签署的双边合作协议，积极为推进智慧口岸建设建言献策，助力促进投资贸易合作与社会经济发展。

陶国造强调，为做好边界口岸管理工作，双方需继续贯彻落实三项边境法律文件及相关协议，保持信息互换、联合巡逻会谈等机制，做好边界口岸管理和进出口管控，打击各类犯罪活动，维护边境地区安全秩序。

今后，双方将继续推动解决边境遗留及新发问题，携手加快智慧口岸建设，推动芝麻-爱店口岸升格为国际口岸，开通平宜-平而口岸。

中方代表团团长、广西壮族自治区边防代表队队长朱兴安大校对双方边防在边界口岸管理保护工作中取得的成果给予高度评价，认为这是有效落实两党两国高层共识的生动体现，进一步巩固了双方“同志加兄弟”的关系。他表示，双方边界总体保持稳定，希望各单位继续加强合作，做好边界口岸管理与保护工作，特别是加大对边境居民的普法宣传力度等。

2025年，双方边防共举行会谈20次，边境会晤74次，通过热线致函致电113次，及时交流掌握情况，依据合作协议有效处理各类边境事件。与此同时，越南谅山省边防及第七段边界代表共同打击边境犯罪221起，涉及非法出入境人员1182名；起诉组织他人非法出入境案件49起94人；处理非法跨境运输货物案件65起70人等。（完）