中越边民友好(水口)医疗服务站正式启用

10日，中国广西壮族自治区崇左市龙州县中越边民友好（水口）医疗服务站正式揭牌启用。有助于完善当地跨境医疗服务体系。



据越通社驻中国记者报道，该服务站重点解决两国边民就医难题，优先发展中医及康复医学等专科，同时开展针灸、拔罐、艾灸等技术服务。此外，服务站还定期组织跨境义诊、健康宣教及免费体检等活动。



该服务站还加强与水口边防、海关等职能部门的协作，优化跨境转运、急救及诊疗流程，保障“生命通道”高效畅通。



水口镇中心卫生院院长闭金宝表示，站内各功能区已配备中越即时互译系统，有效提升医务人员与越南患者之间的沟通效率。同时，服务站已与当地医疗机构建立合作机制，推动双向转诊，拓展跨境医疗合作空间。



水口镇毗邻越南，边境线长约41公里。近年来，越南患者赴水口镇卫生中心就诊人数持续增长，从2023年的342人次增至2025年的717人次，显示出跨境医疗需求日益增加。



近年来，广西不断加强与越南的医疗合作，开通跨境急救“1369生命直通车”，并在东兴市人民医院设立“中越友好病房”，为越南患者就医提供便利。过去5年间，广西边境地区医疗机构已累计接诊越南门诊患者超过5.3万人次。（完）