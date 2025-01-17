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中越合拍纪录片《南溪河畔Ⅱ》开播仪式在南宁举行

2025年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。为进一步夯实中越友好的民意基础，持续促进两国民心相通，五洲传播中心、广西广播电视台与越南军队广播电视中心联合制播纪录片《南溪河畔Ⅱ》。1月15日，该片开播仪式在广西南宁举行。

广西广播电视台副总编辑郑葵表示，《南溪河畔Ⅱ》是两国人民缅怀峥嵘岁月，牢记共同使命，向老一辈无产阶级革命家致敬的深情表达，将有助于赓续中越传统友谊，增进两国民心相通。

越南军队广播电视中心《南溪河畔Ⅱ》越方总导演杜诚宣在视频致辞中表示，希望这部纪录片能受到两国公众的关注和欢迎，帮助两国人民特别是年轻一代更好地理解两国人民之间的传统友谊。

 

五洲传播有限公司总经理杨艳珺认为，《南溪河畔Ⅱ》是一部有深度、有温度、有力量的作品，一定会获得两国观众的喜爱，同时也能让更多国家进一步了解中越的深厚友谊。

仪式上， 越南E医院与南溪山医院互赠了珍藏多年的“越医”工作服、《医疗援越实录》画册等饱含历史记忆的物品。

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纪录片《南溪河畔Ⅱ》由五洲传播中心、广西广播电视台与越南军队广播电视中心联合制播。图自：中国日报网
 

南溪山医院退休职工于淑惠动情地表示，56年前，她与同事们在8年时间里，救治了5432名越南伤病员、成功完成了2576例手术、为越南伤病员义务献血近78万毫升，这是中越“同志加兄弟”情谊的真情见证。越南E医院原副院长阮剑表示，参与纪录片《南溪河畔Ⅱ》的拍摄，让他再次回忆起在越南抗美救国时期，中国人民和政府给予越南人民热情而有效的帮助，这样的深情厚谊要让下一代永远铭记和感恩。

中越合拍纪录片《南溪河畔Ⅱ》是2020年广西广播电视台与越南国家电视台联合制作的纪录片《南溪河畔》的续集。

《南溪河畔Ⅱ》将于2025年1月18日中越建交纪念日当晚黄金时段，在广西广播电视台综合频道（广西卫视）、国际频道，以及中国国际电视台纪录频道、越南国防电视频道同步首播，为两国观众献上感人至深、温暖人心的视听佳作，用两国媒体的合作成果庆祝中越建交75周年。（完）

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