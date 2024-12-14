中小企业如何突破重围，寻求出口商机？

国际市场充满机遇，同时隐藏着诸多挑战。中小型企业如何突破重围，征服新高度？这是在最近举行的“扩大进出口——中小型企业如何突破重围？”研讨会上，各位专家、管理者、企业家重点聚焦讨论的问题。

为出口活动注入动力

中小企业扶持中心主任陈氏青芯表示，自由贸易协定为越南对美国、欧盟、中国、日本、韩国等主要市场的出口创造了强劲动力。

“这一趋势预计将在2024年和2025年持续下去，特别是在自由贸易协定成员市场和欧盟市场。这是越南出口商品的一个潜在方向”青芯女士强调。

据统计总局统计数据显示，2024年前10个月，越南进出口总额为6478.7亿美元，同比增长15.8%，贸易顺差233.1亿美元。其中，七大类出口商品（电子、计算机及零部件、电话及零部件、机械、设备、纺织品和服装、鞋类、木材及木制品、运输工具及配件）的出口额占出口总额的66.5%。

据越南工贸联合会（VCCI），越南对主要市场的出口额呈现出积极复苏态势。不过，2024年底和2025年越南出口活动仍面临一些潜在挑战，如世界地缘政治形势持续复杂难测，尤其是欧洲和中东武装冲突、自然灾害、气候变化等，拖累全球经济复苏进程。

新的“技术壁垒”

中央经济管理研究所（CIEM）综合研究部主任阮英阳在讨论越南出口企业当今面临的经济挑战时强调了可持续发展趋势以及许多市场贸易措施的增加。越南企业的绿色转型进程仍然相对缓慢，影响了一些关键市场有关可持续发展新法规的适应能力。

此外，越南企业仍大幅依赖银行贷款，股票融资比例有待提升。

因此，阮英阳主任建议企业主动了解市场新规，制定应对措施，研究部署新的经营策略，加强经验交流，以适应新趋势和新规定，如碳边界调整机制、欧盟反森林砍伐规则、个人信息保护等规定，进而向合作伙伴提出适当的技术支持。

对于2025年的展望，工贸部进出口局副局长陈青海指出，在国际市场稳定、通胀下降、需求回升、国内生产稳定、吸引外资良好等有利条件的推动下，进出口将保持良好增长势头。不过，必须关注产品质量、安全、环境、劳工标准等新的“技术壁垒”以及贸易防御措施。

为了抓住机遇，应对挑战，陈青海副局长建议中小企业制定长期经营计划，提高竞争力，强化贸易促进工作，利用好国家的支持和自贸协定的好处，提升人力资源质量，应用数字技术，主动制定防范国际贸易风险计划等。（完）