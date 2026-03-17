中央理论委员会2026~2031年任期第一次会议开幕

3月17日上午，中央理论委员会在胡志明国家政治学院举行2026~2031年任期第一次会议。越共第十三届中央政治局委员、中央理论委员会主席阮春胜教授和越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会常务副主席段明训共同主持会议。



此前，3月10日，越共中央总书记苏林主持会议，宣布越共中央政治局关于成立中央理论委员会（2026-2031年任期）的决定。



阮春胜强调，越南正迈入新发展纪元，要求党的理论工作“先行一步、走在前列”，为国家发展事业提供科学理论支撑。中央理论委员会需不断提升核心与引领作用，真正成为党的战略性知识中心。今后的重点任务是深入阐释重大理论问题，回应实践中的紧迫课题，并加强实践总结。



与会代表。图自越通社

至于在新形势下革新中央理论委员会工作方式，段明训指出，人工智能（AI）的出现从根本上改变政治科学研究方式。



他强调，在新纪元背景下，政治理论研究必须坚持政治导向，紧密结合具体实践与行动。社会科学与理论研究应与科技发展同步推进，将理论融入技术设计与算法构建之中，建立伦理基础，及时引导人类行为，最大限度减少负面影响。因此，中央理论委员会须与各专业科研机构建立主动、紧密和先锋的协同机制。



会上，中央理论委员会成员集中就其2026~2031年任期工作规则草案、2026年工作计划、全任期工作规划、越南共产党领导越南革命100年（1930~2030）总结及未来100年（2030~2130）国家发展事业领导方向报告纲要和社会主义过渡时期国家建设纲领实施40年总结报告纲要进行讨论并建言献策。（完）