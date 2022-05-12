新闻 中央民运部部长走访河南省 祝贺2022年佛诞大典 12/05/2022 值此佛历2566年(阳历2022年)佛诞大典之际，越共中央书记处书记、中央民运部部长裴氏明淮5月11日前往河南省，看望慰问越南佛教协会治事理事会副主席、越南佛教学院河内分院院长、越南佛教协会河南省分会主席释青决长老并向全省佛教信徒致以节日祝福。 裴氏明淮对河南省佛教乃至全国佛教本着护国安民、大慈大悲、包容真爱等精神为发挥民族传统所作出的积极贡献给予认可和高度评价。她同时强调，释青决和尚在多年来一直与宗教神职人员和佛教信徒全心全意致力于国家的发展和民族大团结，尤其是鼓励佛教信徒严格实施各项防疫措施，在疫情中充分发挥团结精神；希望河南省佛教信徒进一步严格执行党的主张、线路和国家的法律法规，有效落实爱国竞赛运动；携手建设河南省乃至国家日益繁荣与文明。越南佛教协会治事理事会副主席、越南佛教学院河内分院院长、越南佛教协会河南省分会主席释青决长老。图自越通社释青决和尚对党、国家领导人的看望慰问表示感到十分荣幸，同时表示相信党、国家、祖国阵线和各政治社会机构团体将为佛教的发展创造所有便利条件。释青决和尚承诺将继续与佛教信徒团结一致，为建设祖国家乡日益繁荣与发展做出贡献。（完）