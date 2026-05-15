5月14日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅率领中央政策与战略部及制定“基于科技、创新与数字化转型革新国家发展模式”方案的指导委员会代表团对三星越南研发中心进行实地考察。



三星（越南）公司总经理罗基洪（Na Ki Hong）透露，三星研发中心于2022年12月落成，总投资额达2.2亿美元，目前拥有约2500名越南工程师在此工作。目前，该中心正与越南各所一流高等院校及河内市重点高中开展合作项目，并为优秀学生提供多项奖学金。



他表示，2025年三星（越南）营收达649亿美元，出口额达571亿美元，累计投资总额已突破240亿美元。他高度评价越南共产党在科学技术领域的政策，并承诺三星将继续努力提升技术竞争力，积极吸引越南企业加入供应链，并加大高科技人力资源的培训力度。



阮青毅指出，“基于科技、创新与数字化转型革新国家发展模式”方案的核心内容之一是研究越南发展模式的转型，使其更多依赖于知识、技术、创新和高素质人力资源；同时，促进国内企业与世界领先科技集团的对接，从而更深入地参与全球价值链。



他高度评价三星在越南经济发展事业中起着作用和地位，成为越南最大外国投资者，而三星研发中心也是其在东南亚地区的最大研发中心。三星决定在河内建设大规模研发中心具有十分重要意义，反映了越韩经济合作关系日益务实、有效与深度发展。



阮青毅还对三星在高科技人力资源培训、研发、技术转让、促进创新生态系统以及为越南劳动力创造高质量就业机会等方面取得的成果给予了好评。



值此机会，越南各部委领导介绍越南党和国家的政策，尤其是有关科技、创新和数字化转型的政策。其中，越南吸引外商直接投资（FDI）的政策正在发生深刻变革，正从“制造型FDI”向“创新型FDI”转变，鼓励设立研发中心。双方就创新型人才培养、提高高科技产品制造人员水平、加强与越南本土企业合作等问题进行了探讨。



中央政策与战略部部长阮青毅对三星越南研发中心进行实地考察。图自越通社

阮青毅强调，未来，越南将从以数量吸引FDI转向以高质量吸引FDI，以技术效率、创新、高附加值和辐射效应作为核心。



他建议三星继续建设完善的生态系统，扩大对核心技术、引领性技术的研究，提高研发中心的作用和效果，加强与越南高等院校、研究院及科技企业的合作；支持越南企业更深地参与三星的供应链和技术生态，并配合培养人工智能（AI）及半导体芯片领域的工程师和专家团队。



他坚信，随着越韩全面战略伙伴关系的发展，三星将继续成为越南在科技与创新生态系统中长期且关键的战略伙伴。



当天下午，工作代表团参观三星越南研发中心，与越南工程师交谈。（完）