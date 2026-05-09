中央政策与战略部部长阮青毅会见斯里兰卡各政党及友好组织领导人

越通社驻南亚记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团访问斯里兰卡框架内，5月8日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅会见了斯里兰卡人民解放阵线党、斯里兰卡共产党以及斯里兰卡-越南团结协会的领导代表。



斯里兰卡人民解放阵线（JVP）总书记蒂尔文·席尔瓦（Tilvin Silva）对越南共产党和越南人民在民族解放斗争、保卫祖国以及国家革新与发展事业中所取得的成就表示珍视，并希望越南分享经验，以便在斯里兰卡危机后复苏及经济社会发展进程中学习借鉴。



阮青毅强调，越南党、政府和人民永远铭记斯里兰卡人民及包括人民解放阵线党在内的斯里兰卡各政党在越南过去争取独立斗争以及当前建国卫国事业中所给予的大力支持和帮助。阮青毅强调，一直关注并高兴地看到斯里兰卡在维护宏观经济大局稳定和危机后复苏方面取得的积极成果。



阮青毅重申，越南越南始终重视发展与斯里兰卡的传统友谊和多领域合作关系。此访期间取得的重要进展是提升两国关系水平，为促进双方多领域的全面合作创造了新框架，为两国人民带来实实在在的利益。



阮青毅建议，今后，两党继续扩展更广泛的合作关系，加强在各自党情以及对地区和世界事务观点等方面的信息交流，并分享双方共同关心的党建、群众动员、可持续发展等问题的经验。与此同时，保持密切配合，以广泛宣传两党两国关系，让两国人民特别是年轻一代，更好地了解两国之间的历史传统和团结友谊。

越共中央政策与战略部部长阮青毅会见斯里兰卡人民解放阵线（JVP）总书记蒂尔文·席尔瓦。图自越通社

阮青毅会见斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈（G. Weerasinghe ）和斯里兰卡与越南团结协会主席苏达辛赫·苏加塔帕拉（Sudasinghe Sugathapala）时表示，相信在斯里兰卡共产党总书记的英明领导下，斯里兰卡共产党将胜利实现第二十三次代表大会提出的各项任务，继续为建立一个和平、独立、民主和社会进步的斯里兰卡国家作出积极贡献。



阮青毅表示，在此次访问中，两国领导人一致同意将越斯关系提升为全面伙伴关系，在高层确立政治互信，在所有领域朝着全面、实质性的方向扩大合作规模和水平。



阮青毅高度赞赏斯里兰卡-越南团结协会为加强两国关系所开展多项有意义的活动，并建议，在下一阶段，两党继续推动合作，开展更实质性的代表团互访和理论交流活动，在双方均为成员的各政党论坛上保持密切协调，进一步加强两国人民之间的团结、友谊和相互了解。



斯里兰卡共产党总书记维拉辛哈祝贺越南共产党第十四次代表大会圆满成功，并对大会提出的各项决策，其中包括两个百年奋斗目标以及在2026年及未来几年实现超过10%增长目标的决心非常关注，同时相信越南将成功实现这些目标。（完）