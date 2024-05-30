中央反腐败指导委员会召开常委会会议 讨论部分腐败案件处理进展情况

据常务委员会的报告，2024年初至今，反腐败工作贯彻落实越共中央总书记关于“无禁区、无例外”的指导精神，持续推进，成效显著。



全国诉讼机关立案侦查相关腐败、经济、职务犯罪案件2100件，涉及4211人；起诉案件2030件，涉及4042人；一审审理案件1686起，涉及被告3198人，其中新增腐败案件285起，涉及646人。



对于指导委员会监督指导的案件，新增案件2起，涉及8人，在7起案件中追加起诉135人；审结3起案件，涉及318人等。



年初至今，一系列重大腐败案件被调查、起诉并严格处理，其中包括在福山集团、顺安集团发生的案件；职能部门对在越南登检局、FLC集团发生的案件发出起诉书；一审审理在万盛发集团、SCB银行、新黄明集团发生的案件，宽严相济，其中首次以“侵占他人财产最”判处一名民营企业领导人死刑。



中央检查委员会完成对存在违规迹象的8个党组织中的7个进行检查；对68个党组织104名党员进行纪律处分。

在指导委员会监督指导的案件中，追回赃款近7.5万亿越盾（折合人民币21.4亿元），使指导委员会成立以来追回赃款超过85万亿越盾。



对于今后主要目标任务，指导委员会要求各党委、党组织和有关部门深入推进预防和打击腐败消极现象，深入查处腐败案件，尤其是FLC、AIC、万盛发、西贡-大宁项目（林同省）等案件；积极配合抓捕和引渡在逃被告人。力争从即日起至2024年底完成36起案件8起事件的调查、起诉和审判工作，一审审理6件重点案件。



会议同意将在顺安集团、福山集团发生的两个案件纳入指导委员会监督指导的案件中。（完）