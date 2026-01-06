新闻
中央书记处常务书记陈锦秀检查越共十四大筹备工作
陈锦秀强调，党的第十四次全国代表大会将听取若干报告草案，其中包括第十三届越共中央委员会的《政治报告（草案）》、关于越南40年来社会主义定向革新事业若干理论与实践问题总结报告（草案）。据此，国家会议中心将设置充分、全面反映党的建设与政治体系建设、越南国会工作成就以及经济、社会、国防、安全、外交等领域突出成就的展览空间，切实体现40年革新总结报告草案的精神。
陈锦秀强调，预计1月14日将进行预演，1月15日进行大会开幕前最后步骤的总彩排，因此各单位须紧密配合，以高度责任感完善主会场的庆典装饰、音响、灯光等部分，严格遵循设计方案并落实本次检查中的最新指示，确保协调、庄重、符合礼仪。
中央宣教与民运部常务副部长赖春门和文化、体育与旅游部常务副部长林氏芳清表示，中央宣教与民运部和文化、体育与旅游部将准确贯彻关于40年革新成就展览的主题要求，制定总体方案并责成相关机构筹备，确保按时完成。
按计划，越南共产党第十四次全国代表大会会期预计为7天（2026年1月19日至25日）。中央书记处常务书记陈锦秀表示，从现在起到党的第十四次全国代表大会开幕还有10余天时间，相信各相关机构将继续努力、密切配合，以最高质量完成剩余工作，确保1月14日进行预演，1月15日完成大会开幕前的最后总彩排。（完）