中国-东盟博览会：推广越南品牌的良机

中国-东盟博览会（CAEXPO）发挥着非常重要的作用，是越南向中国南方市场推广商品并进一步出口到中国大陆的良机。在今年的博览会上，越南预计将有200多个展位，成为有史以来越南参展展位数量最多的一次。预计，以“美丽城市”为主题的越南国家馆将推广山萝省。

该信息由越南工贸部贸易促进局局长武伯富2日21日在第20届中国-东盟博览会新闻发布会上提供。

此前，武伯富与中国-东盟博览会秘书处秘书长韦朝晖举行会谈。

韦朝晖在会上表示，越南一直是朋友，是展会顺利成功举办的长期重要合作伙伴。

中国-东盟博览会是自 2004 年以来举办的年度展会。今年，该博览会将于 2023 年 9 月 16 日至 19 日在中国广西南宁市举行。 2023年中国-东盟博览会预计举办展览面积达12.2万平方米（其中室内展位2800个，室外展位1万平方米），设有6个主展区。

作为东盟的积极成员，越南将充分参与由中方组委会举办的展会官方活动及展会框架内的部分活动。预计，以“美丽城市”为主题的越南国家馆将推广山萝省。

今年，越南企业在广西省南宁市国际会展中心10号展馆D区的展位总面积为3500平方米，展示各种优质商品和服务，满足中国市场的各种需求。

这有助于不断建立和巩固这一重要的多边经贸合作基础，为加强越南企业与中国企业之间的贸易和投资关系创造条件。

中国驻越南大使馆经贸参赞李振民表示，越南是中国在东盟的第一大贸易伙伴，也是中国在全球的第六大贸易伙伴。 中国驻越南使馆将继续支持越南企业参加中国-东盟博览会，共同推动两国经贸合作向深入务实发展。（完）