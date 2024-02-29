中国高度评价越南招商引资前景

越南《人民报》驻中国记者报道，中国商务部《国际商报》日前发表文章，高度评价越南营商投资环境，尤其是越南近期招商引资工作所取得的成就以及未来前景。

题为“越南积极引进外商投资”的这篇文章中指出，近年来，随着经济的稳步发展，越南越来越受到外国投资者的青睐，在吸引外商直接投资方面一直处于东南亚领先地位。

与东南亚其他国家相比，外资选择越南主要考虑越南稳定的政治制度、充足且经验丰富的劳动力。近期，越南半导体和高科技行业也倍受外界关注。

越南计划与投资部外国投资局的统计数据显示，越南与世界60多个国家签署了多项自由贸易协定（FTA）以及与二十国集团（G20）多个成员国建立了伙伴关系，今年及未来越南在吸引外资方面仍将保持良好增长势头。

越南政府本着“投资者的成功也是越南的成功”的方针，为引进外资在本地实现互利共赢、共同发展创造有利条件。越南政府也出台多项税收优惠政策，为投资者进入越南市场创造了便利条件，如包括地理位置、劳动力、原材料供应、基础设施、法律政策、税收优惠等。

文章中还解释，越南之所以成为外国投资者首选目的地是因为越南35岁以下人口占70%且具有较高的教育程度和技术水平，同时在越南也拥有较强的创业文化，形成丰富廉价的人力资源。此外，越南创业活动也十分活跃。

文章强调，曾经是传统农业国的越南已充分发挥手机、计算机及零部件生产出口的作用，经济规模不断扩大，对外开放水平不断提高，形成了以国有经济为主导、各种经济成分共同发展的格局。（完）